Πάτρα: Ο Δήμος δημιουργεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αγία Σοφία

Την ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) ενέκρινε ο Δήμος Πατρέων, προχωρώντας σε ένα σημαντικό βήμα κοινωνικής πολιτικής που απαντά στις αυξανόμενες ανάγκες της τρίτης ηλικίας και των οικογενειών τους. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την αναγκαιότητα απευθείας μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών – ΝΠΔΔ, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας (οδός Μπιζανίου και Σαρανταπόρου), όπου θα στεγαστεί η νέα δομή.

Το ΚΗΦΗ θα λειτουργήσει με συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένους, καλύπτοντας ένα σημαντικό κοινωνικό κενό στον τομέα της δημόσιας μέριμνας. Στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας, της κοινωνικοποίησης και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, μέσα από δραστηριότητες και υπηρεσίες υποστήριξης που θα συμβάλλουν στη σωματική και ψυχική τους ευεξία.

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας 340τ.μ., διαθέτει μεγάλο εξωτερικό χώρο στάθμευσης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε ωφελούμενους, συγγενείς και προσωπικό. Με τη δημιουργία του ΚΗΦΗ, ο Δήμος Πατρέων στέλνει ένα σαφές μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού προς τους ηλικιωμένους, αναδεικνύοντας τη φροντίδα τους ως βασική δημοτική προτεραιότητα.

