Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι

Την προηγούμενη εβδομάδα τοποθετήθηκαν σε διάφορα κεντρικά και περιφερειακά σημεία της πόλης οι εξήντα (60) από τους διακόσιους (200) συνολικά ειδικούς ασφαλείς και καλαίσθητους κάδους Συλλογής Χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (Τηγανελαίων)

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προστασίας του Περιβάλλοντος που εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα σε ευρωπαϊκές πόλεις, με την Πάτρα να είναι μία από τις πρώτες στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα Συλλογής Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ) του Δήμου Πατρέων θα έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού, εφόσον συμμετέχουν όλοι (νοικοκυριά και καταστήματα) σε αυτό, δεν θα απορρίπτονται πλέον τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, επιβαρύνοντας τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων της ΔΕΥΑΠ.

Επιπρόσθετα θα αποφευχθεί η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, των ποταμών, της θάλασσας και άλλων φυσικών οικοσυστημάτων από τα τηγανέλαια.

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το 3ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και θα συνοδεύεται από καμπάνια ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης τόσο των νοικοκυριών όσο και των επαγγελματιών εστίασης, στους οποίους απευθύνεται. Ωστόσο έχει ξεκινήσει ήδη η απόρριψη των τηγανελαίων (φυτικά από ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, κ.ο.κ.) στους ειδικούς κάδους.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου επισημαίνεται ότι το τηγανέλαιο απορρίπτεται στους ειδικούς κάδους μόνο μέσα πλαστικά μπουκάλια όγκου μέχρι 1,5 λίτρο επιμελώς ταπωμένα – κουπωμένα.

Οι υπόλοιποι 140 ειδικοί κάδοι συλλογής των τηγανελαίων θα έχουν τοποθετηθεί μέχρι τον Απρίλη του 2026 σε οριοθετημένα σημεία που έχει επιλέξει με κριτήρια η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων.

Σχετικά με το πρόγραμμα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το πρόγραμμα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος και γι αυτό απευθύνουμε έκκληση στα νοικοκυριά και στα καταστήματα εστίασης να το αξιοποιήσουν για το καλό της πόλης μας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



