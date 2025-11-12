Πάτρα: Ο εμπορικός σύλλογος για Black Friday, πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στις 29/11

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι η φετινή Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/11/ 2025.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή μετά την Black Friday ωστόσο, την ημέρα εκείνη, δηλαδή την Κυριακή 3ο Νοεμβρίου 2025 η Πάτρα τιμά τον Πολιούχο και Προστάτη της, Άγιο Ανδρέα, και, όπως κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή αποτελεί τοπική αργία.

Κατά συνέπεια, τα καταστήματα στην Πάτρα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σεβόμενοι την παράδοση και τη θεσμοθετημένη τοπική αργία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών αποφάσισε ότι το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα υπάρξει διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, από 10:00 π.μ. έως 7:00 μ.μ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν το ωράριο αυτό και να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή της εμπορικής κίνησης, ενώ ταυτόχρονα σεβόμαστε όλοι το έθιμο και τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας του Αγίου Ανδρέα».

