Πάτρα: Ο εμπορικός σύλλογος για Black Friday, πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στις 29/11

Σε ρυθμούς Black Friday και η αγορά της Πάτρας, την Παρασκευή 28/11/2025/

Πάτρα: Ο εμπορικός σύλλογος για Black Friday, πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στις 29/11
12 Νοέ. 2025 10:20
Pelop News

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι η φετινή Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/11/ 2025.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή μετά την Black Friday ωστόσο, την ημέρα εκείνη, δηλαδή την Κυριακή 3ο Νοεμβρίου 2025 η Πάτρα τιμά τον Πολιούχο και Προστάτη της, Άγιο Ανδρέα, και, όπως κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή αποτελεί τοπική αργία.

Κατά συνέπεια, τα καταστήματα στην Πάτρα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σεβόμενοι την παράδοση και τη θεσμοθετημένη τοπική αργία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών αποφάσισε ότι το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα υπάρξει διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, από 10:00 π.μ. έως 7:00 μ.μ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν το ωράριο αυτό και να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή της εμπορικής κίνησης, ενώ ταυτόχρονα σεβόμαστε όλοι το έθιμο και τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας του Αγίου Ανδρέα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:03 «Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
11:58 Πύργος: Καλλιεργούσε δενδρύλλια-‘γίγαντες’ κάνναβης – Συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ