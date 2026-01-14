Πάτρα: Ο Όμηρος μέσα από «ζώσες φράσεις και αιώνια ρητά» – Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση από τις Εκδόσεις Πικραμένος

Σε δεύτερη, εμπλουτισμένη έκδοση κυκλοφορεί στην Πάτρα το βιβλίο «Του Ομήρου Ζώσες Φράσεις & Αιώνια Ρητά», φωτίζοντας τη διαχρονική δύναμη του ομηρικού λόγου και τις αφηγήσεις που γέννησαν φράσεις ζωντανές μέχρι σήμερα.

Πάτρα: Ο Όμηρος μέσα από «ζώσες φράσεις και αιώνια ρητά» – Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση από τις Εκδόσεις Πικραμένος
14 Ιαν. 2026 11:24
Pelop News

Από τις Εκδόσεις Πικραμένος κυκλοφόρησε σε δεύτερη, αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση το βιβλίο «Του Ομήρου Ζώσες Φράσεις & Αιώνια Ρητά (και οι αφηγήσεις που τα γέννησαν)», του Κωνσταντίνου Γ. Καταγά, Αντιναυάρχου ε.α. Το έργο επιχειρεί μια ουσιαστική προσέγγιση στον ομηρικό λόγο, αναδεικνύοντας ρήσεις και φράσεις που επιβίωσαν στους αιώνες και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας στο οπισθόφυλλο, ο ποιητικός λόγος του Ομήρου αποτελεί τη γενεσιουργό βάση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης, που επηρέασε όχι μόνο τον ελληνικό κόσμο αλλά και τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Στόχος του βιβλίου δεν είναι απλώς η παράθεση γνωστών ρητών, αλλά η αποτύπωση των συνθηκών και των αφηγηματικών πλαισίων μέσα στα οποία αυτά γεννήθηκαν.

Πάτρα: Ο Όμηρος μέσα από «ζώσες φράσεις και αιώνια ρητά» – Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση από τις Εκδόσεις Πικραμένος

Μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, το βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο τους ήρωες του ομηρικού έπους και τα λόγια που τους αποδόθηκαν από τον «θείο» ποιητή, λόγια που έμελλε να αποκτήσουν διαχρονική αξία και να παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη.

Στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης, ο Σαράντος Ι. Καργάκος υπογραμμίζει τη σημασία του έργου, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί εδώ και χρόνια και να αξιοποιείται και στην εκπαίδευση, ως εργαλείο διατήρησης της ζωντανής επαφής με την αρχαία ελληνική γραμματεία και τη γλώσσα του Ομήρου.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 7.00 το απόγευμα, στο κτήριο του Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, στην Πλατεία Γεωργίου Α΄.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Δήμας για μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία: Ζητά την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ
13:05 «Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα», συγκλονίζουν οι καταθέσεις για τη θανατηφόρα επίθεση στις Σέρρες
12:55 Κυλλήνη: «Καμπανάκι» Παπαδόπουλου για τη σεισμική δραστηριότητα – Στο μικροσκόπιο σμηνοσειρά ή προσεισμική ακολουθία
12:52 Πάτρα: Παλαμάς, «Οι δίαυλοι» και ο κύκλος «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων
12:51 «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», μοναχοπαίδι ο 16χρονος που «έφυγε» από τη ζωή
12:49 Πάτρα: Σε κλίμα ενότητας και προσφοράς η κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ – Παρών ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός
12:44 Γεωργιάδης: «Οι κλειστοί δρόμοι θα σταματήσουν, όχι ο διάλογος» – Μηνύματα για αγρότες, Τέμπη, Novartis και ΕΣΥ
12:38 Σύλληψη δύο γιατρών στη Ρωσία μετά το θάνατο εννέα νεογνών σε μαιευτήριο της Σιβηρίας
12:37 Στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων – Στο τραπέζι ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ
12:29 Στα «δωμάτια» του Hotel Helmos γράφεται το σύγχρονο ελληνικό θέατρο
12:28 Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
12:17 Γουεμπανιάμα :«Το μέρος που ξεχωρίζει κατά την άποψή μου είναι η έδρα του Παναθηναϊκού»
12:14 Πάτρα: Στο μπλόκο των αγροτών στην Εγλυκάδα το ΔΣ Εκπαιδευτικών ΠΕ
12:11 ΚΕΑΟ – ΕΦΚΑ: Μόλις 1 στις 10 ρυθμίσεις παραμένει ενεργή – Χάνονται δόσεις, φουσκώνουν τα χρέη
12:05 Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει στο…μάτι τη Γροιλανδία; Χρυσός, διαμάντια, σπάνιες γαίες και πολλοί άλλοι ορυκτοί πόροι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι
12:00 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης: Στο μικροσκόπιο Γερμανία και τα τελευταία ίχνη στην Αθήνα – Έρευνες σε πτήσεις, IP και κάμερες για τη Λόρα
11:59 Είχαν κάνει τη ρευματοκλοπή… συνήθεια! Συλλήψεις στον Ασπρόπυργο, ΒΙΝΤΕΟ
11:58 Αραχωβίτης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκτόξευση μετά το 2019 στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος»
11:54 Μαρινάκης για βανδαλισμούς στα τρακτέρ: «Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα»
11:44 Δυτική Αχαΐα: «Όσοι “εφιάλτες” κι αν εμφανιστούν, δεν θα διασπαστούμε» – Σφοδρή ανακοίνωση αγροτών και κτηνοτρόφων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ