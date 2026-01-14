Πάτρα: Ο Όμηρος μέσα από «ζώσες φράσεις και αιώνια ρητά» – Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση από τις Εκδόσεις Πικραμένος

Από τις Εκδόσεις Πικραμένος κυκλοφόρησε σε δεύτερη, αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση το βιβλίο «Του Ομήρου Ζώσες Φράσεις & Αιώνια Ρητά (και οι αφηγήσεις που τα γέννησαν)», του Κωνσταντίνου Γ. Καταγά, Αντιναυάρχου ε.α. Το έργο επιχειρεί μια ουσιαστική προσέγγιση στον ομηρικό λόγο, αναδεικνύοντας ρήσεις και φράσεις που επιβίωσαν στους αιώνες και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας στο οπισθόφυλλο, ο ποιητικός λόγος του Ομήρου αποτελεί τη γενεσιουργό βάση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης, που επηρέασε όχι μόνο τον ελληνικό κόσμο αλλά και τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Στόχος του βιβλίου δεν είναι απλώς η παράθεση γνωστών ρητών, αλλά η αποτύπωση των συνθηκών και των αφηγηματικών πλαισίων μέσα στα οποία αυτά γεννήθηκαν.

Μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, το βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο τους ήρωες του ομηρικού έπους και τα λόγια που τους αποδόθηκαν από τον «θείο» ποιητή, λόγια που έμελλε να αποκτήσουν διαχρονική αξία και να παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη.

Στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης, ο Σαράντος Ι. Καργάκος υπογραμμίζει τη σημασία του έργου, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί εδώ και χρόνια και να αξιοποιείται και στην εκπαίδευση, ως εργαλείο διατήρησης της ζωντανής επαφής με την αρχαία ελληνική γραμματεία και τη γλώσσα του Ομήρου.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 7.00 το απόγευμα, στο κτήριο του Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, στην Πλατεία Γεωργίου Α΄.

