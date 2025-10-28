Πάτρα: Οι απόφοιτοι του 4ου Γυμνασίου Αρρένων Πατρών (1965) γιόρτασαν 60 χρόνια από την αποφοίτησή τους

Μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2025, στο κέντρο «Διάκος» της Πάτρας, όπου οι απόφοιτοι του 4ου Γυμνασίου Αρρένων Πατρών της τάξης του 1965 γιόρτασαν τα 60 χρόνια από την αποφοίτησή τους.

Ήταν ένα μεσημέρι του Ιουνίου του 1965, όταν το κουδούνι χτύπησε για τελευταία φορά για την 8η τάξη του ιστορικού σχολείου στα Ψηλαλώνια. Περίπου πενήντα μαθητές τότε αποχαιρέτησαν τα θρανία για να ανοίξουν τα φτερά τους στη ζωή. Οι περισσότεροι ακολούθησαν λαμπρές πορείες, περνώντας στα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ αρκετοί ταξίδεψαν στην Ευρώπη και την Αμερική για σπουδές και εργασία.

Ο Χρήστος Γεωργάκης καθηγητής στο TUFTS UNIVERSITY στο MEDFORD της Πολιτείας της Μασαχουσέτης ,ο Ηλίας Φωκάς σπούδασε μαθηματικός στην Νέα Υόρκη με πολλές διακρίσεις , ο Γιάννης Γιαννακούρας που διατηρεί δική του μεγάλη επιχείρηση στην Βοστώνη, ο Αντώνης Τζελέπης εξαιρετικός επιχειρηματίας στην Νέα Υόρκη , ο Γιώργος Αμπατζής-δικηγόρος- συγγραφέας –πρώην επίτιμος πρόξενος Γερμανίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Βόννη , ο Δημήτρης Αλεξόπουλος-δημοσιογράφος- Λέκτορας στη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Επίσης ο Γιώργος Παπαπαναγιώτου, οφθαλμίατρος, ο Παναγιώτης Χριστόπουλος-ψυχίατρος, Γιώργος Παναγιωτάκης-μαθηματικός, Βασίλης Παπαθανασόπουλος-κτηνίατρος, Σταύρος Πετράκος-μηχανολογος, Παν.Παπαγεωργόπουλος-καθηγητής, Χρ.Μπαϊρακτάρης-οικονομολόγος-ηθοποιός, Τάσος Κορφιάτης-πολ.μηχ/κός, Μιχ.Βερβιτας-καπετάνιος, Νικόλαος Καράμπελας-δικαστικός, Κων.Σταυρόπουλος-οικονομολόγος, Μιχ.Κυριαζής-δικηγόρος, Τάκης Παπασταυρίδης-πολ.μηχ/κός, Αντώνης Δημόπουλος-προγραμματιστής Η/Υ, Βασίλης Παπανικολάου- δικηγόρος, Δημ.Βελόπουλος-πολ.μηχ/κός, Δημ.Μπράτσος-πολιτ.επιστήμες-ιδιοκτήτης γνωστού εστιατορίου ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ στα Εξάρχεια, Κυριάκος Παπαδόπουλος-θεολόγος καθηγητής, Αναστάσιος Κανελάκης-οδοντίατρος.

Τα υπόλοιπα εν ζωή «παιδιά» που πρέπει εδώ να αναφερθούν από την τάξη τους , ήταν οι Τάκης Γιαννόπουλος, ο Θανάσης Γκολφινόπουλος, ο Νίκος Λεοντίου, ο Χρήστος Μπαρούνης, ο Δημήτρης Σαββόπουλος, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Δημήτρης Σακελαρίου, ο Γιώργος Σιακαμπέτης, ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, ο Γιώργος Τζουγανάτος, ο Μηνάς Ρατσιάτος, ο Παύλος Ανθόπουλος, ο Αντώνης Δρές, ο Γιώργος Δίνιας, ο Γιώργος Λουκάτος, ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ο Κυριάκος Μαρκάκης, ο Κώστας Τσιρήνης, ο Αλκης Γιαννακούρας, ο Κώστας Σπυράτος.

Το κάλεσμα που οργάνωσε η συνήθης ύποπτη «ομάδα των τεσσάρων», αποτελείται από τον Δημήτρη Μπράτσο, τον Γιώργο Αμπατζή, τον Δημήτρη Σαββόπουλο και τον Χρήστο Μπαϊρακτάρη που διάβασε και τον «κατάλογο», αφού οι καθηγητές μας δεν είχαν μαζί τους κινητό τηλέφωνο (!?) Σε προηγούμενη συνάντηση του 2012, σαν τελευταίος παρών καθηγητής , ήταν ο αλησμονητος φιλόλογος-ποιητής Σωκράτης Σκαρτσής .- Ας σημειωθεί τέλος ότι σε 40 κλήσεις στα τηλέφωνα των εν ζωή συμμαθητών, με απουσίες δικαιολογημένες ή όχι, κατάφεραν να παρουσιαστούν και να θυμηθούν τις παλιές τους ιστορίες , μόλις 17 αξιοπρεπείς κύριοι ηλικίας 78 ετών…

