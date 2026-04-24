Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, μια μεγάλη διοργάνωση που φέρνει σε απευθείας επαφή επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζόμενους.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00 στο ξενοδοχείο MY WAY, στη Λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας 16.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, πού να πάτε

Στόχος της διοργάνωσης είναι η στήριξη της απασχόλησης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική αγορά εργασίας.

Δηλώσεις από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ

Στις 12:00, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, παρουσία των Υποδιοικητών Βασίλη Γεωργιάδη και Τόνιας Αράχωβα, θα παραχωρήσει δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Η διοίκηση της ΔΥΠΑ θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τους στόχους της εκδήλωσης, καθώς και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



