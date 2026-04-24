Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Τριάντα επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας συμμετέχουν στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα, αναζητώντας προσωπικό για περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ
24 Απρ. 2026 12:26
Pelop News

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, μια μεγάλη διοργάνωση που φέρνει σε απευθείας επαφή επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζόμενους.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00 στο ξενοδοχείο MY WAY, στη Λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας 16.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η στήριξη της απασχόλησης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική αγορά εργασίας.

Δηλώσεις από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ

Στις 12:00, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, παρουσία των Υποδιοικητών Βασίλη Γεωργιάδη και Τόνιας Αράχωβα, θα παραχωρήσει δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Η διοίκηση της ΔΥΠΑ θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τους στόχους της εκδήλωσης, καθώς και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

