Πάτρα: Μία πολύ περίεργη υπόθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε σπίτι!

Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί

04 Νοέ. 2025 21:42
Pelop News

Στην Πάτρα σημειώθηκε σήμερα (4/11/2025) ένα ακόμη περιστατικό βίας με τις Αρχές να είναι σε συναγερμό. Συγκεκριμένα όπως καταγγέλθηκε  από άνδρα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο σπίτι του τοποθετώντας εκρηκτικό μηχανισμό!  Από έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μάλιστα όπως γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας της ΕΛΑΣ έγινε ταυτοποίηση τριών ατόμων -δύο ανδρών και μίας γυναίκας- που πλέον αναζητούνται για να συλληφθούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ήδη σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, παράνομη βία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό ίσως να συνδέεται με προηγούμενη κατάθεση του θύματος σε άλλη υπόθεση, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται οι τρεις κατηγορούμενοι. Πλέον οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με την υπόθεση να παρουσιάζει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον!
