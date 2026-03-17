Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες

Εφυγε αφήνοντας για πρώτη φορά πικρή γεύση και άφατη θλίψη. Αυτή, όμως, η μία και μοναδική στενάχωρη φορά δεν ακυρώνει μια μακρά διαδρομή στον κόσμο της γευσιγνωσίας.

Το… ληξιαρχείο είναι από τις φορές που μοιάζει αδύναμο μπροστά στον θρύλο του «Σταθάκου». Μπορεί να εγκατέλειψε τα εγκόσμια ο Γιάννης Παπαχριστόπουλος, αλλά για τους καλοφαγάδες, το τέλος μιας ολόκληρης εποχής είναι συνώνυμο με την ψαροταβέρνα «Σταθάκος», η οποία είχε τα πρωτεία επί πολλές δεκαετίες σε κάθε οσφρητική σύγκριση και γευστική δοκιμή.

ΜΕΓΑΛΗ ΦΗΜΗ

Ο Γιάννης «Σταθάκος» που πήρε τη σκυτάλη τη δεκαετία του ‘80 από τον αείμνηστο πατέρα του Ανδρέα, όχι μόνο τήρησε την παράδοση, όχι μόνο ήταν άξιος συνεχιστής, αλλά ξεπέρασε κιόλας τον γεννήτορά του, καθώς εξέλιξε εντυπωσιακά την ψαροταβέρνα, σε βαθμό που η φήμη της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα!

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ

Το μυστικό του δεν ήταν και τόσο… μυστικό. Ολοι τον έβλεπαν να κάνει αυτοπροσώπως τις προμήθειες της ψαροταβέρνας. Ολοι γνώριζαν ότι μόνο φρέσκο ψάρι «έμπαινε» στο κατάστημά του. Ολοι έβλεπαν ότι επέβλεπε τα πάντα. Δεν ήταν μόνο αφεντικό. Ηταν και ψήστης. Γι’ αυτό ήξερε να είναι απαιτητικός με τους συνεργάτες του, αλλά αγαπητός και δίκαιος μαζί τους και πάνω απ’ όλα φίλος με το σύνολο των πελατών του. Η μόνη… εκχώρηση είχε γίνει στην αξιολάτρευτη μητέρα του, την κυρά Ντίνα, αλλά για έναν πολύ… γλυκό λόγο. Επειδή έφτιαχνε καταπληκτικά γλυκά του κουταλιού. Η μακροημέρευση της παραδοσιακής ψαροταβέρνας φέρει κυριολεκτικά τη σφραγίδα του εκλιπόντος, ο οποίος ουδέποτε έκανε έκπτωση στην ποιότητα των εδεσμάτων της.

ΔΙΑΣΗΜΟΙ

Από τη μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας, εκεί στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, στάθμευσαν δεκάδες οχήματα διάσημων προσωπικοτήτων, που επέλεγαν τον «Σταθάκο» για ένα απολαυστικό γεύμα ή δείπνο. Εχουν «παρελάσει» μεταξύ άλλων οι αείμνηστοι Ανδρέας Παπανδρέου και Κωστής Στεφανόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Γιώργος Παπανδρέου, οι μουσικοσυνθέτες Μίκης Θεοδωράκης και Σταύρος Ξαρχάκος, οι ηθοποιοί Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μέμα Σταθοπούλου, Γιάννης Βόγλης, οι επιχειρηματίες Ευάγγελος Μυτηλιναίος, Βαρδής Βαρδινογιάννης, εφοπλιστές, πρυτάνεις, καθηγητές Πανεπιστημίου και τόσοι άλλοι επώνυμοι, ων ουκ έστι αριθμός!

ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ

Ο εκλιπών πρόσφερε επί μισό αιώνα υψηλής στάθμης γευστικές υπηρεσίες, αλλά τερματίστηκε άδοξα η προσφορά του γιατί πριν έναν χρόνο χτυπήθηκε από τον καρκίνο. Εδωσε μια άνιση μάχη, την οποία δυστυχώς έχασε στα 66 χρόνια του. Φεύγει, όμως, έχοντας αφήσει πίσω του μια ανεξίτηλη ανάμνηση. Τον φημισμένο «Σταθάκο». Η κηδεία του Γιάννη Παπαχριστόπουλου, που είχε δύο αδέρφια, τον Στάθη και τη Ρούλα, έγινε σήμερα στις 3:30μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην ομώνυμη κοινότητα της Πάτρας.

