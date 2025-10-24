Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»

Η κρουαζιέρα έρχεται εντός του 2026 στην Πάτρα και η Μαρίνα Mega Yacht θα προχωρήσει κανονικότατα.

Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» κατά τη διάρκεια του 2ου Regional Growth Conference της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, με συνδιοργανωτές την «Π» και τον δημοσιογραφικό οργανισμό «Χρόνος».

Για το κομμάτι του διαγωνισμού της κρουαζιέρας, ο Π. Σταμπουλίδης, αφού επανέλαβε ότι το έχει «σπάσει» στα δύο (Κατάκολο-Πάτρα), ξεκαθάρισε ότι «ο διαγωνισμός εκδήλωσης δεσμευτικών προσφορών θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους», προσθέτοντας, παράλληλα, με νόημα ότι «η εκκρεμότητα θα κλείσει το πρώτο δίμηνο του 2026, αφού θα έχουμε, πλέον, ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι ενδιαφέρονται για την Πάτρα». Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για το εγχείρημα, επαναλαμβάνοντας ότι θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή και συνολικά στη χώρα.

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Mega Yacht Μαρίνας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου τόνισε ότι «η διαδικασία είναι ήδη σε εξέλιξη και θα προχωρήσει κανονικά, ανεξάρτητα από το τι έχει στο μυαλό της η δημοτική αρχή του Δήμου Πατρέων». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», ο διαγωνισμός της Mega Yacht Μαρίνας «Patradise» θα είναι τις επόμενες ημέρες στον «αέρα», με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών να έχει χειριστεί υποδειγματικά μέχρι στιγμής όλες τις διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Π. Σταμπουλίδης έστειλε κι ένα συνολικό μήνυμα: «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών είναι να επισπεύσουμε τους χρόνους, αλλά και να προωθήσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις προκειμένου να μην είναι, πλέον, τα λιμάνι μας ζημιογόνα». Και πρόσθεσε τα εξής: «Μπορεί όντως να ξεκίνησε λίγο περίεργα το Υπερταμείο, με την έννοια ότι ήταν ένα αναγκαίο κακό σε μια περίοδο κρίσης, παρά ταύτα όμως ο χρόνος έδειξε τη σημασία του φορέα, ο οποίος μέσα από καλές πρακτικές αποτελεί, πλέον, βασικό πυλώνα της Πολιτείας για την πραγματοποίηση δεκάδων έργων σε όλη τη χώρα. Και φυσικά και στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα».

Ευρισκόμενος στην Κομοτηνή, ο Π. Σταμπουλίδης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στα έργα του Υπερταμείου στην ευρύτερη περιοχή: «Εχουμε ολοκληρώσει το ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που προστατεύει 100% την Αλεξανδρούπολη κι ολοκληρώνουμε και τα υπόλοιπα που θα θωρακίσουν την κοιλάδα της περιοχής. Είναι σημαντικό το ότι η φύση έχει μεγάλη δύναμη, καθώς ένας σημαντικό κομμάτι από τα καμένα αναγεννάται μόνο του. Κανείς δεν πίστευε ότι θα προχωρούσε η διασύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία. Προχωρούμε και με την εκβάνθυση του λιμανιού».

Κι ένα τελευταίο σχόλιο: Κατά τη συνάντησή μας με τον Π. Σταμπουλίδη διακρίναμε μια έντονη αποφασιστικότητα να προχωρήσουν όλες οι εκκρεμότητες στο λιμάνι της Πάτρας. Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει όλη η σχετική προεργασία προκειμένου να μην κολλήσουν ζητήματα στην ατέρμονη ελληνική γραφειοκρατία.

Η παραπάνω εξέλιξη έρχεται μερικά 24ωρα μετά την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ντόρα Μπακογιάννη, έπειτα από την από κοινού πρόταση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη και του Α΄ αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνη Κουνάβη, προκειμένου το πολύπειρο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει τον ρόλο της «πρέσβειρας» της Πάτρας στη διεκδίκηση της ένταξής της στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



