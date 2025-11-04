Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου: Αποκτά ξανά τη χαμένη αίγλη – Ολο το πλάνο

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στο επόμενο βήμα για την πολυαναμενόμενη ανακατασκευή της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α’, της εμβληματικής κεντρικής πλατείας της πόλης. Τις προηγούμενες ημέρες προκήρυξε τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 853.100 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη μελέτη, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός δώδεκα μηνών.

Η μελέτη του έργου αφορά σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας υποβάθμισης που παρουσιάζει σήμερα η μεγαλύτερη πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Οι φθορές των μαρμάρινων επιφανειών, οι ζημιές από τη χρήση και τον χρόνο, αλλά και οι επαναλαμβανόμενοι βανδαλισμοί, καθιστούν την παρέμβαση επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση του χαρακτήρα και της λειτουργικότητας του χώρου.

Το έργο περιλαμβάνει πλήρη καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών της πλατείας με υδροβολή, απομάκρυνση ρύπων και γκράφιτι, καθώς και εκσκαφή τάφρων για την εγκατάσταση νέων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης. Παράλληλα, προβλέπεται αντικατάσταση όλων των φθαρμένων μαρμάρων και των καλυμμάτων των φρεατίων, ανακατασκευή των υπαίθριων καθιστικών και συντήρηση των θέσεων κάδων απορριμμάτων με νέα μαρμάρινα περιβλήματα και μεταλλικές μπάρες προστασίας.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των παρτεριών και των στηθαίων τους με νέες ορθομαρμαρώσεις, αντικατάσταση των σχαρών των δέντρων, καθώς και ανακατασκευή των σιντριβανιών, όπου θα καλυφθούν οι επιφάνειες με μαύρο μάρμαρο Εδέσσης. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας εντός της πλατείας, με την επανατοποθέτηση σταθερών και αποσπώμενων μπαρών αποτροπής διέλευσης οχημάτων, καθώς και την επαναλειτουργία των βυθιζόμενων μπαρών ασφαλείας.

Σημαντικό σκέλος του έργου αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, με τη δημιουργία νέου υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την τοποθέτηση ενδοδαπέδιων φωτιστικών LED RGB και τον προγραμματισμό «σεναρίων φωτισμού» που θα επιτρέπουν διαφοροποιήσεις στον χρωματισμό και την ένταση του φωτός. Θα αντικατασταθούν, επίσης, τα τέσσερα πίλαρ φωτισμού, ενώ θα δημιουργηθούν τρεις νέες παροχές νερού για τις ανάγκες των παρτεριών, των σιντριβανιών και των δημοτικών WC, συμπεριλαμβανομένων των WC ΑμεΑ.

Η μελέτη προβλέπει και συμπληρωματικές φυτεύσεις σε όλα τα παρτέρια της πλατείας. Θα φυτευτούν νέοι θάμνοι και τριανταφυλλιές πολυανθείς σε αποχρώσεις του κόκκινου, ενώ θα διαμορφωθούν χαμηλές μπορντούρες από πυξάρια (Buxus sp.), ώστε να ενισχυθεί η συμμετρία και η αισθητική του χώρου. Προβλέπεται επίσης νέο αρδευτικό σύστημα, λίπανση, βοτάνισμα, καθαρισμός και αντικατάσταση προβληματικών φυτών κατά την περίοδο συντήρησης.

Μετά από χρόνια, όπου η κεντρική πλατεία έμοιαζε ξεχασμένη, με το έργο ο Δήμος Πατρέων επιδιώκει να προσδώσει στην πλατεία Γεωργίου Α’ την εικόνα που της αξίζει: έναν ανανεωμένο, λειτουργικό και καλαίσθητο δημόσιο χώρο, αντάξιο της ιστορικής και κοινωνικής της σημασίας. Πρόκειται για μια παρέμβαση ουσίας που συνδυάζει τον σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του χώρου με τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνικών, καθιστώντας την πλατεία ξανά σημείο αναφοράς και τόπο συνάντησης για τους πολίτες της Πάτρας.

