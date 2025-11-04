Πάτρα: Ποιες υπηρεσίες του Δήμου δεν θα λειτουργούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η διακοπή πρόσβασης σε αυτές θα συμβεί λόγω πραγματοποίησης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου τα οποία φιλοξενούνται στο Κυβερνητικό Νέφος (G. Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

04 Νοέ. 2025 15:08
Pelop News

Δεν θα είναι, προσωρινά, διαθέσιμες, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, οι υπηρεσίες υποδοχής κοινού στα εξής τμήματα του Δήμου:

Πρωτόκολλο,
Ταμείο,
ΤΑΠ,
Έσοδα (κλήσεις, οικοδομικά υλικά, άδειες τραπεζοκαθισμάτων κ.λπ.),
Πληρωμές υπηρεσιών Μαρίνας,
Κοιμητήρια,
Άδειες καταστημάτων.

Επίσης, την ίδια ημέρα, δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες η διαδικτυακή πύλη του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr  καθώς και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές πληρωμές, υποβολή αιτημάτων, αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου στάθμευσης κ.ά.).

Οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ίδιας ημέρας, μετά το πέρας των οποίων θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία όλων των συστημάτων.

Ο Δήμος Πατρέων ζητά την κατανόηση των δημοτών για την προσωρινή αυτή διακοπή, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.
