Πάτρα: Πόλη πνιγμένη σε αφίσες και πανό ΦΩΤΟ

Τοπίο που παραπέμπει περισσότερο σε αστικό χάος.  Ο Δήμος επιχειρεί να βάλει κανόνες στην καθημερινότητα

04 Νοέ. 2025 10:00
Η Πάτρα από πόλη «αρχόντισσα», πνίγεται εδώ και χρόνια κάτω από στρώσεις χαρτιού, μουσαμάδων και πλαστικού. Αφίσες, πανό, μπάνερ, πολιτικά και εμπορικά μηνύματα καλύπτουν κάθε σπιθαμή δημόσιου χώρου: Κολόνες, στάσεις λεωφορείων, φανάρια, ακόμα και δέντρα. Το τοπίο παραπέμπει περισσότερο σε αστικό χάος παρά σε ευρωπαϊκή πόλη. Και η εικόνα αυτή, αποτέλεσμα διαρκούς ανοχής, προσβάλλει όχι μόνο την αισθητική αλλά και τον πολιτισμό μιας πόλης με βαριά ιστορική ταυτότητα.

Η νέα κανονιστική ρύθμιση του Δήμου Πατρέων έρχεται με πρόθεση να βάλει τάξη. Για πρώτη φορά τίθενται αυστηροί κανόνες και πρόστιμα με στόχο τη «δημιουργία μιας σύγχρονης, όμορφης και φιλόξενης πόλης». Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και επί του κάθε είδους οδικού και αστικού εξοπλισμού, απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, πινακίδων, αφισών, μπάνερ, πανό ή η ρίψη φεϊγβολάν».

Οι χώροι που θα επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημίσεων ή η προώθηση ιδεών θα καθορίζονται με σαφήνεια από ειδική απόφαση του Δήμου, ενώ κάθε αυθαίρετη ανάρτηση θα αποξηλώνεται από τις υπηρεσίες και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις:

∙      100 € ανά τεμάχιο για ρύπανση με εμπορικές αφίσες, μπάνερ ή αυτοκόλλητα.

∙      150 € ανά τεμάχιο για ρύπανση με αεροπανό.

∙      300 € για αυθαίρετη ρίψη φεϊγβολάν ή διαφημιστικών εντύπων.

∙      300 € ανά τεμάχιο για εγκατάλειψη διαφημιστικών πινακίδων, πανό και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές αφίσες: επιτρέπονται δωρεάν, αλλά μόνο κατόπιν άδειας. Οι φορείς που θα κάνουν χρήση των καθορισμένων σημείων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν αμέσως μετά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, διαφορετικά θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Η φιλοσοφία της νέας κανονιστικής δεν είναι τιμωρητική, αλλά «εξισορροπητική» όπως υποστηρίζει η δημοτική αρχή. Θέλει να διασφαλίσει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων χωρίς να παραβιάζεται το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Ο Δήμος επιχειρεί να βάλει κανόνες στην καθημερινότητα και να στείλει μήνυμα πως η κατάχρηση του δημόσιου χώρου δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή.

Ολα ωραία στη θεωρία. Ομως εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις για τους πολίτες: Πώς συνάδουν όλα αυτά με την ελεύθερη πολιτική αφισοκόλληση που η ίδια δημοτική αρχή έχει θεσπίσει και υπερασπιστεί; Η ψήφιση της «ελεύθερης διάδοσης των πολιτικών ιδεών» μέσω αφισοκόλλησης λειτουργεί πλέον αντιφατικά πάνω στην ίδια την πολιτική αισθητική της πόλης: πανό που μένουν αναρτημένα επί μήνες και αφίσες ξεθωριασμένες από τη βροχή, ανεμίζουν σαν παντιέρες εγκατάλειψης.

Σήμερα, αφίσες και πανό παραμένουν στη θέση τους, χωρίς να φροντίζουν οι διοργανωτές ή οι αφισοκολλητές να τα κατεβάσουν, ακόμα και μήνες μετά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων που προπαγανδίζουν. Η πόλη έχει επαναφοράς των κανόνων καθαριότητας και σεβασμού του δημόσιου χώρου.

*Η «Π» ζήτησε την θέση της δημοτικής αρχής για το ζήτημα της νέας κανονιστικής, ωστόσο δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Ανύπαρκτος μηχανισμός ελέγχου

Και το ερώτημα προκύπτει αβίαστα: με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί η νέα κανονιστική, όσο σωστή κι αν μοιάζει στα χαρτιά, χωρίς τη λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας που θα ελέγχει την τήρησή της; Ποιος θα επιβάλλει τα πρόστιμα, ποιος θα εντοπίζει τους παραβάτες, ποιος θα περιπολεί στις λεωφόρους, στα πάρκα και στις γειτονιές της πόλης; Ο μηχανισμός ελέγχου είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Οι υπάλληλοι του Δήμου, όσο κι αν προσπαθούν, δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο που έχει γίνει χρόνια πληγή. Κι έτσι, οι διατάξεις κινδυνεύουν να μείνουν διακοσμητικές, ωραία λόγια σε αποφάσεις και πρακτικά, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.
Πολιτικά πανό ξεμένουν σε κάθε πιθανή και απίθανη γωνιά της πόλης

Οπως οι ίδιες οι αφίσες που υποτίθεται ότι θα καταργηθούν, αλλά συνεχίζουν να κρέμονται στις κολόνες, ξεθωριασμένες και σκισμένες, υπενθυμίζοντας την απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, ανάμεσα στη βούληση για αλλαγή και την πραγματική εφαρμογή της.

Η ξεπερασμένη εποχή της κόλλας

Το πιο ειρωνικό είναι πως ζούμε στην εποχή όπου όποιος θέλει να διαφημιστεί στην Πάτρα, έχει στα χέρια του όλα τα μέσα: τα κοινωνικά δίκτυα, τις ιστοσελίδες, τις ψηφιακές πλατφόρμες, τα ραδιόφωνα, τις εφημερίδες και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.
Κακόγουστα πανό κατακλύζουν την πόλη σε κάθε κολόνα

Με το πάτημα ενός κουμπιού, ένα μήνυμα φτάνει σε χιλιάδες ανθρώπους, στοχευμένα, καθαρά και χωρίς να βεβηλώνει τον δημόσιο χώρο. Η εποχή της αφίσας, της κόλλας, του πινέλου και της κολόνας, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Και όμως, στην Πάτρα, αυτή η συνήθεια επιβιώνει σαν τελετουργικό αναχρονισμού, μια πράξη που θυμίζει περισσότερο άλλη εποχή: τότε που η πολιτική ή η εμπορική παρουσία μετριόταν με το πόσο «φαινόσουν» στους δρόμους.

Σήμερα, η αφισοκόλληση δεν δείχνει δυναμισμό· δείχνει αδυναμία προσαρμογής. Είναι μια πράξη που περισσότερο ρυπαίνει παρά ενημερώνει, περισσότερο κουράζει παρά πείθει. Οταν παντού υπάρχει πρόσβαση σε φθηνή και άμεση διαφήμιση μέσω διαδικτύου, τι απομένει ως άλλοθι για την πλαστική αφίσα;
