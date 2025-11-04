Πάτρα: Πόλη πνιγμένη σε αφίσες και πανό ΦΩΤΟ

Η Πάτρα από πόλη «αρχόντισσα», πνίγεται εδώ και χρόνια κάτω από στρώσεις χαρτιού, μουσαμάδων και πλαστικού. Αφίσες, πανό, μπάνερ, πολιτικά και εμπορικά μηνύματα καλύπτουν κάθε σπιθαμή δημόσιου χώρου: Κολόνες, στάσεις λεωφορείων, φανάρια, ακόμα και δέντρα. Το τοπίο παραπέμπει περισσότερο σε αστικό χάος παρά σε ευρωπαϊκή πόλη. Και η εικόνα αυτή, αποτέλεσμα διαρκούς ανοχής, προσβάλλει όχι μόνο την αισθητική αλλά και τον πολιτισμό μιας πόλης με βαριά ιστορική ταυτότητα.

Ανύπαρκτος μηχανισμός ελέγχου

Και το ερώτημα προκύπτει αβίαστα: με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί η νέα κανονιστική, όσο σωστή κι αν μοιάζει στα χαρτιά, χωρίς τη λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας που θα ελέγχει την τήρησή της; Ποιος θα επιβάλλει τα πρόστιμα, ποιος θα εντοπίζει τους παραβάτες, ποιος θα περιπολεί στις λεωφόρους, στα πάρκα και στις γειτονιές της πόλης; Ο μηχανισμός ελέγχου είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Οι υπάλληλοι του Δήμου, όσο κι αν προσπαθούν, δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο που έχει γίνει χρόνια πληγή. Κι έτσι, οι διατάξεις κινδυνεύουν να μείνουν διακοσμητικές, ωραία λόγια σε αποφάσεις και πρακτικά, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.