Πάτρα: Πράξη σεβασμού και προσφορά ζωής, 63 φιάλες αίμα από το Αθλητικό Κίνημα, ΦΩΤΟ

Με τεράστια επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχής πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε στην Atlas Arena, συγκεντρώνοντας 63 πολύτιμες μονάδες αίματος , τον μεγαλύτερο αριθμό μέχρι σήμερα!

Άτομα όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν με ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Η διαδικασία κύλησε άψογα, με το νοσηλευτικό προσωπικό να επιδεικνύει άριστη οργάνωση και επαγγελματισμό.

Η Ακαδημία του Άτλαντα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της σημαντικής δράσης:

στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος”,

στους Βετεράνους Αχαΐας,

στον Ερυθρό Αστέρα ,

στη Λέσχη Lions Πάτρας

και στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία παράρτημα Αχαΐας

για την πολύτιμη συνεργασία και τη στήριξή τους.

Η μεγάλη συμμετοχή και το ρεκόρ των 63 μονάδων αίματος αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει ενότητα και κοινός σκοπός, μπορούμε να χαρίσουμε ζωή με μια απλή αλλά τόσο ουσιαστική πράξη-τη δωρεά αίματος

