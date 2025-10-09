Πάτρα: Πράξη σεβασμού και προσφορά ζωής, 63 φιάλες αίμα από το Αθλητικό Κίνημα, ΦΩΤΟ
Παράδειγμα η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε στην Atlas Arena με τεράστια επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχής
Με τεράστια επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχής πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε στην Atlas Arena, συγκεντρώνοντας 63 πολύτιμες μονάδες αίματος , τον μεγαλύτερο αριθμό μέχρι σήμερα!
Άτομα όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν με ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Η διαδικασία κύλησε άψογα, με το νοσηλευτικό προσωπικό να επιδεικνύει άριστη οργάνωση και επαγγελματισμό.
Η Ακαδημία του Άτλαντα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της σημαντικής δράσης:
στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος”,
στους Βετεράνους Αχαΐας,
στον Ερυθρό Αστέρα ,
στη Λέσχη Lions Πάτρας
και στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία παράρτημα Αχαΐας
για την πολύτιμη συνεργασία και τη στήριξή τους.
Η μεγάλη συμμετοχή και το ρεκόρ των 63 μονάδων αίματος αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει ενότητα και κοινός σκοπός, μπορούμε να χαρίσουμε ζωή με μια απλή αλλά τόσο ουσιαστική πράξη-τη δωρεά αίματος
