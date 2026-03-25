Πάτρα: Πρεμιέρα για το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος επιστρέφει φέτος στην Πάτρα, από τις 26 έως 29 Μαρτίου 2026, προσφέροντας στο κοινό της πόλης ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σύγχρονων γαλλόφωνων ταινιών. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece, αναδεικνύοντας τον σταθερό προσανατολισμό της Περιφέρειας στην ενίσχυση του πολιτισμού και την υποστήριξη σημαντικών διεθνών θεσμών.

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 19:00, στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», με δύο προβολές ελεύθερες για το κοινό, ως δράση ανοικτής πρόσβασης στον πολιτισμό. Στη συνέχεια, από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, θα παρουσιαστούν συνολικά έντεκα ταινίες —μεταξύ αυτών και τρεις πανελλήνιες πρεμιέρες— που αντικατοπτρίζουν τη δημιουργική δυναμική του γαλλόφωνου κινηματογράφου.

Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Επικεφαλής του Film Office Western Greece, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, τόνισε ότι η συνεργασία με το Φεστιβάλ αποτελεί «μια ουσιαστική επένδυση στον πολιτισμό, στην εξωστρέφεια και στη διάχυση της κινηματογραφικής παιδείας», επισημαίνοντας πως η πρώτη ημέρα με ελεύθερη είσοδο «υπογραμμίζει τη δέσμευση της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις».

Η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Πάτρας, κα Γεωργία Πετροπούλου, ανέφερε ότι το Ινστιτούτο «συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας, καθώς και στη σύνδεση του πατρινού κοινού με τη σύγχρονη γαλλόφωνη κινηματογραφία».

Ο κ. Αντώνης Κορκόντζήλας, από την ABCinema, σημείωσε ότι η σύμπραξη των φορέων «φέρνει για πρώτη φορά στην Πάτρα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε παράλληλη ροή με την Αθήνα, με επιλεγμένες ταινίες και ελληνικές πρεμιέρες».

Με τη συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει τη στρατηγική της επιλογή να αναδεικνύει την περιοχή ως πολιτιστικό κόμβο, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια και τις δημιουργικές συνέργειες που προωθούν τον κινηματογραφικό και πολιτιστικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα του φεστιβάλ στην σελίδα του Film Office Western Greece www.facebook.com/filmoffice.westerngreece

