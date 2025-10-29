Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Πρεμιέρα με την παράσταση « Η Πεντάμορφη και το Τέρας  ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια»

29 Οκτ. 2025 15:08
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας παρουσιάζει στην Παιδική του Σκηνή το έργο Η πεντάμορφη και το τέρας  ή Πως η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια , σε σκηνοθεσία Περικλή Βασιλόπουλου. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και ώρα 21:00.

Πρόκειται για την έξοχη διασκευή του κλασικού παραμυθιού από την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Θωμά Μοσχόπουλο, ένα έργο  που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, καθώς, με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν  παιδιά και εφήβους.

Η ιστορία :

Ο Κορνήλιος έχει επενδύσει όλη του την περιουσία στο φορτίο τριών καραβιών. Όμως, τρομεροί πειρατές κλέβουν το φορτίο, αφήνοντας τον Κορνήλιο πάμπτωχο με τις τρεις κόρες του σε ηλικία γάμου. Με τη βοήθεια ενός ναυτικού, ξεκινά την αναζήτηση του φορτίου που χάθηκε, το οποίο τελικά είναι κρυμμένο σε ένα στοιχειωμένο πύργο. Το Τέρας, που κατοικεί στον πύργο, θα προσφέρει στον Κορνήλιο μια κασέλα με χρυσά νομίσματα. Ο Κορνήλιος δέχεται το πολύτιμο δώρο, αλλά πριν φύγει κόβει ένα άσπρο τριαντάφυλλο για να το πάει στην Άννα, τη μικρή του κόρη. Το Τέρας θεωρεί την πράξη του Κορνήλιου μεγάλη ασέβεια και απειλεί ότι θα τον σκοτώσει, εκτός και αν μία από τις κόρες του δεχτεί να μείνει μαζί του στο κάστρο. Η πεντάμορφη Άννα προσφέρεται να σώσει τον πατέρα της και πηγαίνει στο κάστρο. Η αρχική εχθρική της στάση αλλάζει, καθώς με τον καιρό γνωρίζει το Τέρας και όλα όσα κρύβονται στα μυστικά δωμάτια της ψυχής του…

Το έργο Η Πεντάμορφη και το Τέρας  ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια εμμέσως μιλά για την ενηλικίωση του ανθρώπου, το ξύπνημα του έρωτα και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης.

Η θαυμάσια  διασκευή  του δημοφιλούς παραμυθιού, που θα παρουσιαστεί στη σκηνή του θεάτρου Μπάρρυ, θα γοητεύσει και θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους!

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Περικλής Βασιλόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρης Λαλιώτης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Δίπλας

Κινησιολογία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νάνσυ Χριστοπούλου

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Φωτογράφιση παράστασης: Νίκος Τσακανίκας

Παίζουν οι ηθοποιοί ( με αλφαβητική σειρά):

Γιώργης Βασιλόπουλος,  Διονύσης Βούλτσος,  Εμμανουέλα Καμπίτση, Δανάη Καραβαγγέλη,   Δημήτρης Καρακούσης, Ελιάννα Παπαυγέρη,  Ιωάννα  Στεφανάτου.

Παραστάσεις θα δίνονται καθημερινά για τα Σχολεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας κατόπιν ραντεβού (τηλ.2613 602470).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του θεάτρου: www.dipethepatras.gr

 

 
