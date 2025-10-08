Πάτρα: Προχωρούν οι απαλλοτριώσεις και οι κατεδαφίσεις γύρω από το Ρωμαϊκό Στάδιο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ από drone

Η ανάδειξη του Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών περνά στη φάση της οριστικής διαμόρφωσης, καθώς προχωρούν οι απαλλοτριώσεις και οι κατεδαφίσεις γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Επόμενος στόχος: η πλήρης αποκάλυψη και ενοποίηση του Σταδίου στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

08 Οκτ. 2025 17:00
Σε φάση οριστικής διαμόρφωσης, με τα έργα να προχωρούν σταθερά, μπαίνει η ανάδειξη του Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Π», βασισμένη στην απάντηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, μετά τη σχετική ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

Για πρώτη φορά δημοσιοποιείται πλήρης καταγραφή των ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία απαλλοτρίωσης, καθώς και των κατεδαφίσεων που δρομολογούνται γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Ενώ είναι σημαντική η είδηση που προκύπτει από την απάντηση της υπουργού ότι δεν υπάρχουν κτίρια χαρακτηρισμένα ως νεότερα μνημεία που να κινδυνεύουν από τις κατεδαφίσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή πορεία των εργασιών.

Οπως υπογραμμίζεται, στόχος του υπουργείου είναι η ασφαλής και πλήρης πρόσβαση του κοινού, καθώς και η ολοκληρωμένη αποκάλυψη του Σταδίου στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, η κ. Μενδώνη πετάει το «γάντι» σε Δήμο Πατρέων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τονίζοντας ότι «η ευρύτερη ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Πάτρας αποτελεί σύνθετο έργο που απαιτεί τη συνεργασία τους».

Η σημερινή αποκάλυψη της «Π» δίνει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα των εργασιών, των ακινήτων και των βημάτων που φέρνουν την πόλη πιο κοντά στην πλήρη ανάδειξη του ιστορικού της μνημείου.

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
⦁ Οδός Αγ. Γεωργίου 102: Το πρώτο ακίνητο που παραδόθηκε πλήρως στο υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο και επιτρέποντας την εκτέλεση των πρώτων εργασιών ανάδειξης.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Σημαντικός αριθμός ακινήτων βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της απαλλοτρίωσης, με τα βήματα να προχωρούν παράλληλα με τις εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης του μνημείου:
⦁ Οδός Αλεξάνδρου Υψηλάντου 189 & Ηφαίστου 50: Αναμένεται η παρακατάθεση της επιδικασθείσας απαλλοτρίωσης, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη ενσωμάτωση του χώρου στο σχέδιο ανάδειξης.
⦁ Οδός Αλεξ. Υψηλάντου 170 (ΟΤ 484), Υψηλάντου 179 (ΟΤ 476) και Υψηλάντου 183 – Ηφαίστου 44 (ΟΤ 476): Συντάσσονται τα κτηματολογικά διαγράμματα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση των απαλλοτριώσεων.
⦁ Οδός Γεροκωστοπούλου 51, Γεροκωστοπούλου 56 – Ηφαίστου 43 και Γεροκωστοπούλου 58: Εχει ζητηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία η εκκίνηση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των βασικών ακινήτων γύρω από το Στάδιο.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τεσσάρων ακόμη ακινήτων:
⦁ Οδός Ηφαίστου 32-36
⦁ Οδός Ηφαίστου 40
⦁ Οδός Ηφαίστου 46
⦁ Οδός Ηφαίστου 52 (ΟΤ 476)
Με την έγκριση αυτή, το υπουργείο Πολιτισμού θα μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης και στην ένταξη των ακινήτων στο σχέδιο ανάδειξης.

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Δύο ακόμη ακίνητα παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω προσφυγών των ιδιοκτητών στα αρμόδια δικαστήρια, γεγονός που αναμένεται να διευθετηθεί στα επόμενα στάδια των εργασιών.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η υπουργός σημείωσε ότι οι πρώτες κατεδαφίσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί:
⦁ Οδός Ηφαίστου 44 – κατεδάφιση του απαλλοτριωμένου κτιρίου απέναντι από τον επισκέψιμο χώρο του Ρωμαϊκού Σταδίου.
⦁ Συμβολή Οδών Πατρέως 91 & Αλ. Υψηλάντου -ο Δήμος Πατρέων αναλαμβάνει την κατεδάφιση, λόγω παλαιότητας και άμεσης γειτνίασης με τον αρχαιολογικό χώρο.
Η δυτική πλευρά του Σταδίου είναι ήδη ορατή σε τμήμα της οδού Υψηλάντου, ενώ τμήματα παραμένουν εν μέρει υπογείως σε όμορες πολυκατοικίες, γεγονός που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για την πλήρη ανάδειξη και ενοποίηση του χώρου με τα ήδη επισκέψιμα τμήματα.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η υπουργός τόνισε ότι η ευρύτερη ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Πάτρας αποτελεί σύνθετο έργο που απαιτεί συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το υπουργείο Πολιτισμού δηλώνει έτοιμο να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση πρότασης, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Με την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, των κατεδαφίσεων και των εργασιών στερέωσης, η Πάτρα θα αποκτήσει ένα πλήρως επισκέψιμο και αναδειγμένο τμήμα του Ρωμαϊκού Σταδίου, προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες και επισκέπτες.

Ανάγκη συνεννόησης όλων των εμπλεκομένων

Ο ερωτών βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κληθείς από την «Π» να σχολιάσει την απάντηση της Λίνας Μενδώνη, σημείωσε:

«Η απάντηση της υπουργού Πολιτισμού στην ερώτηση που κατέθεσα για την ανάδειξη του Ρωμαϊκού Σταδίου της Πάτρας και την ενοποίηση των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων την πόλης, έρχεται να επιβεβαιώσει την ανησυχία μας για την πρόοδο των απαλλοτριώσεων και των κατεδαφίσεων αλλά και για την ανάγκη συνεννόησης όλων των εμπλεκομένων σχετικά με ένα ολιστικό σχέδιο για την πολιτιστική και βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μέσω των μνημείων και των τοποσήμων της.

Οπως φαίνεται καθαρά, στην απάντηση υπάρχουν εκκρεμότητες για την απαλλοτρίωση επτά ακινήτων (κτίρια και οικόπεδα), ενώ ακόμη δεν έχει περάσει από το ΚΑΣ η απαλλοτρίωση άλλων τεσσάρων ακινήτων, ζήτημα στο οποίο μπορεί να επιληφθεί άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η τύχη δύο άλλων ακινήτων θα αποφασιστεί στα δικαστήρια.

Και στις κατεδαφίσεις τα ίδια, αφού έχουν δρομολογηθεί δύο, μία από το ΥΠΠΟΑ και μία από τον Δήμο- αλήθεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν εμπλέκεται πουθενά;

Επομένως, το ερώτημα που ανέδειξα και γεννάται εκ νέου από την απάντηση είναι: πότε θα γίνουν όλα αυτά για να ολοκληρωθεί το έργο;

Τέλος, από τη στιγμή που το υπουργείο Πολιτισμού δηλώνει έτοιμο να συμμετάσχει στην εκπόνηση ενός ολιστικού σχεδίου ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της πόλης, που θέσαμε στην ερώτηση, τι σκέφτονται να κάνουν η ΠΔΕ και ο Δήμος Πατρέων;

Εμείς θα είμαστε εδώ για να θέτουμε συνεχώς τα ερωτήματα και για να συμμετάσχουμε από τη δική μας θέση στις εξελίξεις, γιατί η πόλη της Πάτρας, ο Νομός Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν μπορούν να περιμένουν».

 
