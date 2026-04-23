Πάτρα: Πτώση 30 λεπτών στο πετρέλαιο και περίπου 10 λεπτών στην αμόλυβδη

Τις τελευταίες ώρες πάντως η τιμή του πετρελαίου έχει ανέβει  λίγο πάνω από τα 100 δολάρια

23 Απρ. 2026 11:23
Pelop News

Αν και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν ευμετάβλητες, με αυξομειώσεις λόγω των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, εντούτοις έχει ήδη αρχίσει να καταγράφεται μείωση στις τιμές των καυσίμων στην αντλία και στα πρατήρια της Πάτρας.

Πάντως, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καταγράφεται πτώση στις τιμές των καυσίμων, ενώ σε ορισμένα πρατήρια η τιμή διαμορφώνεται ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ.

Η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκε τα τελευταία 24ωρα και πλέον κυμαίνεται από τα 95 έως τα 100 ευρώ, γεγονός που έχει επηρεάσει θετικά και τις λιανικές τιμές.

Σε επίπεδο Πάτρας, η σημαντικότερη πτώση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο από τα περίπου 2,10-2,12 ευρώ που κόστιζε προ ημερών, πλέον πωλείται από 1,80 έως 1,82 ευρώ το λίτρο.

Μικρότερη είναι η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία από περίπου 2,20 ευρώ το λίτρο, πλέον διατίθεται κοντά στα 2 ευρώ, ενώ σε ορισμένα πρατήρια έχει υποχωρήσει ακόμη και στα 1,98 ευρώ το λίτρο.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Πάτρας, Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας στο pelop.gr, τόνισε: «Τις τελευταίες ημέρες παραλαμβάνουμε βενζίνη με μειωμένες τιμές και γι’ αυτό έχουν αρχίσει να υποχωρούν και οι τιμές στα πρατήρια.

Το καύσιμο που παρουσιάζει τη σημαντικότερη πτώση είναι το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει μειωθεί περίπου κατά 30 λεπτά σε σχέση με πριν από 20 ημέρες, ενώ μικρότερη είναι η μείωση στην αμόλυβδη.

Από την πλευρά μας, περιμένουμε κι εμείς να σταματήσουν οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, ώστε οι τιμές να υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο τα επόμενα 24ωρα».

 

