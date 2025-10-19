Πάτρα: Σχέδιο μονοδρόμησης των Παπανδρέου και Ακρωτηρίου εντός του 2026

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα να ληφθούν μέτρα ανακούφισης της καθημερινότητας των κατοίκων και προχωρά σε παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

19 Οκτ. 2025 21:03
Pelop News

Ενα ρεπορτάζ της «Π» που είχε προκαλέσει αίσθηση προ δύο ετών σχετικά με τις ενέργειες που σχεδιάζει η δημοτική Αρχή για να ανακουφιστεί η Πάτρα από την αυξημένη κίνηση στους δρόμους, φαίνεται πως το επόμενο διάστημα θα μπει σε φάση εφαρμογής.

Χθες ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα να ληφθούν μέτρα ανακούφισης της καθημερινότητας των κατοίκων και προχωρά σε παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Οι Αντιδημαρχίες Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Εργων Υποδομής ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό του έργου που αφορά τη διάνοιξη της οδού Γ. Παπανδρέου, προκειμένου να ακολουθήσει η μονοδρόμηση των οδών Παπανδρέου και Ακρωτηρίου, που αναμένεται να ανακουφίσει την κυκλοφορία στις περιοχές Ψαροφάι και Ζαρουχλέικα. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της «Π» είναι πιθανό να κατασκευαστούν και ποδηλατόδρομοι στις ανωτέρω οδούς.

Επίσης, αυτό το διάστημα εκπονείται μια νέα μελέτη για την δημιουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας κυκλικής κυκλοφορίας ηλεκτρικών λεωφορείων (mini bus) εντός του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος θέλει να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα οχήματά τους για τις καθημερινές μετακινήσεις τους στο κέντρο της πόλης. Για το νέο δρομολόγιο του mini bus, έχει ήδη υλοποιηθεί προμελέτη, με βάση τη μελέτη Δοξιάδη, τις επικαιροποιημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και τα υφιστάμενα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας.
