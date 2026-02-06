Πάτρα: Σε περιοχές του κέντρου θα υπάρξει σήμερα διακοπή νερού

Θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

06 Φεβ. 2026 8:09
Pelop News

Σήμερα Παρασκευή 6/02/2026, λόγω απαραίτητων εργασιών, επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης επί των οδών Παντανάσσης και Υψηλάντου, που θα πραγματοποιηθούν εργασίες από τη ΔΕΥΑΠ, ανακοινώνεται ότι  θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι  στις περιοχές που περικλείονται από τα τετράγωνα:

Υψηλάντου – Γούναρη – Όθωνος Αμαλίας – Ερμού.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης αλλά και της έκτασης της διακοπής.  Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών».

