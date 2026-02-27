Πάτρα: Σε ποιες περιοχές θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης την Κυριακή
Διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια που υδροδοτούν περιοχές της Πάτρας.
Πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης σε περιοχές της Πάτρας, θα σημειωθεί την Κυριακή 1/03/2026, όπως ενημερώνει ο Δήμος Πατρέων και αυτό λόγω διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ που θα επηρεάσει κεντρικά αντλιοστάσια.
Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπη νερού σε Εγλυκάδα – Περιβόλα – Νέο Σούλι.
«Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την μείωση της κατανάλωσης και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News