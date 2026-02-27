Πάτρα: Σε ποιες περιοχές θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης την Κυριακή

Πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης σε περιοχές της Πάτρας, θα σημειωθεί την Κυριακή 1/03/2026, όπως ενημερώνει ο Δήμος Πατρέων και αυτό λόγω διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ που θα επηρεάσει κεντρικά αντλιοστάσια.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπη νερού σε Εγλυκάδα – Περιβόλα – Νέο Σούλι.

«Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την μείωση της κατανάλωσης και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

