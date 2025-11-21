Πάτρα: Σε τροχαίο κοντά στο Καραμανδάνειο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν πριν την άφιξη των αρχών και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο

21 Νοέ. 2025 22:24
Pelop News

Στην Πάτρα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (21/11/2025) το βράδυ στην περιοχή του Διάκου, σε κοντινή απόσταση από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Μάλιστα δύο γυναίκες τραυματίστηκαν όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο.  Όμως παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν πριν την άφιξη των αρχών και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Παράλληλα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που φρόντισαν για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ενώ η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος όπως άλλωστε προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

