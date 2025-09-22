Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Γιάννη Μάζη

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε για πολλά χρόνια αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, τόσο στην κολύμβηση όσο και στο πόλο.

22 Σεπ. 2025 8:37
Ο Γιάννης Μάζης, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών, στην αγαπημένη του γενέτειρα, την Πάτρα, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Στο πλευρό του, μέχρι την τελευταία στιγμή, βρισκόταν η σύζυγός του Ανδριάνα.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 22/09/ 2025, στην Πάτρα.

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε για πολλά χρόνια αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, τόσο στην κολύμβηση όσο και στο πόλο, σε μια εποχή που ο ΝΟΠ πρωταγωνιστούσε στο ελληνικό υγρό στίβο. Η προσφορά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις αγωνιστικές του επιτυχίες. Υπηρέτησε τον χώρο και σε διοικητικό επίπεδο, ως παράγοντας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος επί των διοικήσεων Δημήτρη Διαθεσόπουλου, όπου κατείχε σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Γιάννης Μάζης ήταν πατέρας δύο παιδιών, του Νίκου και του Δημήτρη με τον τελευταίο να ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο του υγρού στίβου και να είναι σήμερα προπονητής του Παναθηναϊκού.
