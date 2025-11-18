Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου

Ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος τριών δικηγόρων της Πάτρας, που μετείχαν σε προηγούμενες διοικήσεις του Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ), μετά την αποκάλυψη ότι γίνεται μεταβολή περιουσιακών τους στοιχείων.

Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου Σήμερα κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος τριών δικηγόρων της Πάτρας
18 Νοέ. 2025 9:30
Pelop News

Στα μέλη του πολύπαθου Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου παρουσιάσθηκε χθες από το ΔΣ του ΛΕΑΔΠΑ ο οδικός χάρτης μέχρις ότου διακριβωθεί πλήρως το ακριβές ποσό της υπεξαίρεσης και ποιοι ευθύνονται για τη «μαύρη τρύπα» του ταμείου, που τόση αναστάτωση και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στους κόλπους του φορέα απ’ όταν ξέσπασε το σκάνδαλο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Χθες πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του ΛΕΑΔΠΑ και ανακοινώθηκε ότι οι ορκωτοί λογιστές που ερευνούν τα οικονομικά στοιχεία του ταμείου θα έχουν ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τις οικονομικές χρήσεις που αφορούν τα έτη από το 2018 έως και το 2021.

ΔΙΩΞΕΙΣ

Επειδή ο έλεγχος είναι λεπτομερέστατος και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για την ολοκλήρωσή του σε βάθος 15ετίας και πλέον, δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι τώρα κάποια ουσιαστική δικαστική εξέλιξη.

Ωστόσο, χθες το Σώμα ενημερώθηκε, μετά τη συνάντηση του προεδρείου του ΛΕΑΔΠΑ με τις εισαγγελικές αρχές, ότι είναι εφικτή σύντομα η άσκηση ποινικής δίωξης κατά της υπαλλήλου του ΛΕΑΔΠΑ που έχει ομολογήσει ότι αφαίρεσε 500.000 ευρώ την τελευταία 5ετία. Τονίσθηκε δε, ότι μόλις ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές θα υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού συμπληρωματικής δικογραφίας.

ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ

Οπως είναι ευνόητο, ο ΛΕΑΔΠΑ, πέραν του ποινικού σκέλους, πρόκειται να προχωρήσει και σε αστικές αξιώσεις για να πάρει πίσω τα «κλεμμένα». Ωστόσο, το ΔΣ του ΛΕΑΔΠΑ θεωρεί ότι η υπάλληλος δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει το ποσό της υπεξαίρεσης και το σώμα αναζήτησε ευθύνες στα πρόσωπα διοικητικών στελεχών του φορέα, τα οποία προφανώς δεν ήλεγξαν και δεν αντιλήφθηκαν ότι επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έκαναν φτερά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το ταμείο του ΛΕΑΔΠΑ.

ΤΡΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Για τον λόγο αυτό ο φορέας εξουσιοδότησε μέλος του, ο οποίος σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π» θα καταθέσει σήμερα ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος τριών δικηγόρων της Πάτρας, που μετείχαν σε προηγούμενα διοικητικά συμβούλια του ΛΕΑΔΠΑ. Αυτή η δικαστική ενέργεια κρίθηκε επιβεβλημένη διότι έφθασε η πληροφορία στον φορέα ότι μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου οι τρεις δικηγόροι προχώρησαν σε μεταβολή των περιουσιακών τους στοιχείων, φοβούμενοι πιθανώς ότι ο ΛΕΑΔΠΑ θα στρεφόταν και εναντίον τους, για να επιστραφεί το υπεξαιρεθέν ποσό στο ταμείο του.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:53 Μητσοτάκης: Έκτακτη οικονομική στήριξη σε κτηνοτρόφους πριν από το τέλος του έτους, τι είπε για στεγαστικό και ΕΛΤΑ
9:47 ΒΙΝΤΕΟ του «ατζαμή» ληστή με την κουβέρτα στην Ηλεία
9:44 Λένα Ζευγαρά: Πώς αντιμετωπίζει το φλέρτ που δέχεται στα social media
9:38 Πως θα φορεθεί το κολάν τον φετινό χειμώνα ΦΩΤΟ
9:30 Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου
9:27 Ρωσία: Ενστάσεις για το ψήφισμα Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας
9:26 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
9:19 Πορεία Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία ΦΩΤΟ
9:13 Bitcoin: Απώλειες άνω του 26% από τα ιστορικά υψηλά
9:05 Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν
9:05 Ταξίδεψε στην Ελλάδα για να μεταφέρει κοκαΐνη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο
8:54 Τροχαίο με τρεις τραυματίες: Φορτηγό παρέσυρε πεζό σε παράδρομο της Εθνικής προς Καβάλα ΦΩΤΟ
8:50 Νέα εκτροπή κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου, τα σημεία
8:40 Νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών: Δείτε τα ακίνητα «φιλέτα» που βγαίνουν στο σφυρί στην Αχαΐα
8:36 Ο Μητσοτάκης για στεγαστικό και ακρίβεια
8:26 Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα
8:16 IRIS: Υποχρεωτικό παντού από 1η Δεκεμβρίου, πώς θα πληρώνουμε σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα
8:12 Ερύμανθος: Αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι
8:06 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με τον θάνατο 58χρονου οδηγού, τι ερευνούν οι Αρχές
7:59 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ