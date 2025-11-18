Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου
Ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος τριών δικηγόρων της Πάτρας, που μετείχαν σε προηγούμενες διοικήσεις του Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ), μετά την αποκάλυψη ότι γίνεται μεταβολή περιουσιακών τους στοιχείων.
Στα μέλη του πολύπαθου Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου παρουσιάσθηκε χθες από το ΔΣ του ΛΕΑΔΠΑ ο οδικός χάρτης μέχρις ότου διακριβωθεί πλήρως το ακριβές ποσό της υπεξαίρεσης και ποιοι ευθύνονται για τη «μαύρη τρύπα» του ταμείου, που τόση αναστάτωση και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στους κόλπους του φορέα απ’ όταν ξέσπασε το σκάνδαλο τον περασμένο Δεκέμβριο.
