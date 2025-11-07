Πάτρα: Σοκαριστικό περιστατικό, 14χρονοι με όπλα εκβίαζαν συμμαθητές τους!

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία

07 Νοέ. 2025 22:24
Pelop News

Μεγάλη είναι η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην στην Πάτρα έπειτα από ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, με πρωταγωνιστές δύο 14χρονους μαθητές που φέρονται να εκβίαζαν συνομηλίκους τους — ακόμη και συμμαθητές στο ίδιο σχολείο — απαιτώντας χρήματα για να μην τους επιτεθούν ή προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους.

Μάλιστα υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία ενός 14χρονου μαθητή, ο οποίος στις 24 Οκτωβρίου 2025 έπεσε θύμα εκβίασης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο δράστες τον απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά, απαιτώντας το ποσό των 50 ευρώ μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Από την πλευρά της η Ασφάλεια Πατρών, που ανέλαβε την έρευνα, προχώρησε στην ταυτοποίηση των δραστών, αποκαλύπτοντας ένα οργανωμένο σχέδιο εκβιασμών, με τουλάχιστον δύο ακόμη ανήλικα θύματα. Όπως γνωστοποιήθηκε  οι εμπλεκόμενοι φοιτούν στο ίδιο κεντρικό Γυμνάσιο της πόλης, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς.

Πλέον έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να είχαν απειλήσει κι άλλα παιδιά με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.
