Πάτρα; Σοβαρό τροχαίο και σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο

Στην Πάτρα ένα σοβαρό τροχαίο έγινε σήμερα (25/10/2025) το πρωί στην περιοχή Μεταμόρφωση Σωτήρος, κοντά στα Δεμένικα της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τραυματίστηκε ο αναβάτης του δίκυκλου ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Παράλληλα άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, που πλέον διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που έγινε το τροχαίο ατύχημα.

