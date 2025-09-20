Πάτρα: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ευρήματα της έκρηξης στο Πανεπιστήμιο – Εντατικές έρευνες για τους δράστες

Η Αστυνομία έχει μεταφέρει τα υπολείμματα του εμπρηστικού–εκρηκτικού μηχανισμού που τοποθετήθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο Πατρών στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζονται για τυχόν αποτυπώματα ή DNA. Στόχος είναι να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα αποκαλύψουν την ταυτότητα των δραστών.

Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέες έρευνες στον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αναζητώντας πρόσθετα ευρήματα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι δράστες είχαν κατασκευάσει τον μηχανισμό με φιάλη βουτανίου, κερί και εύφλεκτο υλικό, τα οποία είχαν τυλίξει με χαρτοταινία πριν τοποθετηθούν στην πόρτα της τουαλέτας.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!

Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, πρόκληση έκρηξης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο σύνδεσης με προηγούμενες παρόμοιες ενέργειες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να εκτιμά ότι σύντομα θα υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

