Πάτρα: Στα Υψηλά Αλώνια η Γιορτή Χορευτικών Συγκροτημάτων 2026 – Ανοίγουν οι συμμετοχές για την πρωτομαγιάτικη γιορτή

Με χορούς, τραγούδια και παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα θα γεμίσει η Πάτρα στο τέλος του Απριλίου, μέσα από τη Γιορτή Χορευτικών Συγκροτημάτων 2026 που διοργανώνει το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων δράσεων της αντιδημαρχίας Πολιτισμού και συνδέει την Παγκόσμια Ημέρα Χορού με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

07 Απρ. 2026 11:48
Pelop News

Το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η αντιδημαρχία Πολιτισμού, πραγματοποιεί και φέτος την «ΓΙΟΡΤΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2026», συνδυάζοντας την παγκόσμια ημέρα χορού (29 Απριλίου) με τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς.

Η παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 30 Απριλίου  στις 7.00 το βράδυ στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων.

Το κάθε συγκρότημα θα παρουσιάσει ένα δεκάλεπτο  πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια δείγμα της δουλειάς του γεμίζοντας την πλατεία με χρώματα και ακούσματα από την Ελλάδα.

Στις 6.00 το απόγευμα –  την ίδια ημέρα – ένα ζευγάρι απ’ όλα τα συγκροτήματα που θα συμμετέχουν, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που παρουσιάζει θα βρίσκεται στο επάνω μέρος στις σκάλες της τριών Ναυάρχων για φωτογράφηση. Είναι σημαντικό να δώσουν το «παρών» όλα τα συγκροτήματα.

Φέτος τα τέσσερα τελευταία συγκροτήματα των παταριών των Υψηλών Αλωνίων ή όποιο άλλο συγκρότημα επιθυμεί,  θα παρουσιάσουν την δουλειά τους και στην πλ. Ομονοίας.

Η παρουσίαση συγκροτημάτων στην πλατεία Ομονοίας ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και στέφθηκε από επιτυχία με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι ιδιαίτερη.

Τα Χορευτικά Συγκροτήματα που θέλουν να πάρουν μέρος στη «γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων»  μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Χορευτικού Τμήματος της αντιδημαρχίας Πολιτισμού http://www.xoreutiko-dimou-patras.gr από την Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 για να ενημερωθούν, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6976717589 Χρήστος Γιαννόπουλος

6973692488  Ιωάννα Ζιάκου

6974951902 Βασίλης Τζουβελέκης

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν έως την  Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

(Για τα συγκροτήματα που θα συμμετέχουν, το Σάββατο 2 Μαϊου 2026, θα διοργανωθεί γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα στο χώρο της ΚΕΔΗΠ στο χώρο των «Παλαιών Σφαγείων»).

