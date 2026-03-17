Πάτρα: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 50χρονου από το τροχαίο στην Εθνική Οδό

Στην Πάτρα σταθερή, αλλά κρίσιμη. παραμένει η κατάσταση του 50χρονου οδηγού του δικύκλου που έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στην Πάτρα και έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Pelop.gr τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι η κατάσταση του είναι σοβαρή. Όμως παράλληλα είναι σταθερή και ενδέχεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΠΓΝΠ στο Ρίο προκειμένου να υποβληθεί εκεί σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις.

Θυμίζουμε ότι το τροχαίο έγινε σε κάθετη οδό με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης, μετά τη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας και ΙΧ.

Μάλιστα ήταν τέτοια η σύγκρουση που το ΙΧ κυριολεκτικά διαλύθηκε!

Θυμίζουμε ότι τέσσερα ήταν συνολικά τα τροχαία απόψε στην Πάτρα.

Το πρώτο τροχαίο, όχι χρονικά, αλλά σύμφωνα με τη σοβαρότητα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό με 50χρονο άνδρα να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Το δεύτερο όταν έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ το ένα «μπούκαρε» σε σούπερ μάρκετ.

Το επόμενο στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Παπαφλέσσα όταν συγκρούστηκαν ΙΧ με δίκυκλο εταιρείας delivery και το τέταρτο στην συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μεσολογγίου, στο οποίο συγκρούστηκαν δυο ΙΧ, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

Ο οδηγός του δίκυκλου της εταιρείας delivery μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύντομα θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.

