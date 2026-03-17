Πάτρα: Δύο νέα τροχαία σχεδόν την ίδια ώρα, τέσσερα στο σύνολο! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Πραγματικά δεν υπάρχει προηγούμενο αυτό που συνέβη, μεγάλη οι αγωνία για τον άνδρα που τραυματίστηκε στην Εθνική Οδό

17 Μαρ. 2026 20:32
Pelop News

Αυτό που συνέβη στην Πάτρα σήμερα (17/3/2026) κυριολεκτικά δεν έχει προηγούμενο καθώς άλλα δύο τροχαία σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης και τέσσερα συνολικά σχεδόν την ίδια ώρα!

Το πρώτο, όχι χρονικά, αλλά σύμφωνα με τη σοβαρότητα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό με 50χρονο άνδρα να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Το δεύτερο όταν έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ το ένα «μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ.

Το επόμενο στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Παπαφλέσσα όταν συγκρούστηκαν ΙΧ με δίκυκλο εταιρείας delivery και το τέταρτο στην συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μεσολογγίου, στο οποίο συγκρούστηκαν δυο ΙΧ, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

Ο οδηγός του δίκυκλου της εταιρείας delivery (φωτό) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύντομα θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.

