Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed

Με αναφορά στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, αλλά και με αιχμές για τη χρόνια υποχρηματοδότηση των Δήμων, τοποθετήθηκε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αγορά Αργύρη, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Interreg EnerCmed Project.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Κροατία, με τον αντιδήμαρχο να μεταφέρει αρχικά τον χαιρετισμό και το καλωσόρισμα του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, προς τις αποστολές που βρέθηκαν στην πόλη για τη συνάντηση.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε το έργο που υλοποιείται στο σχολικό συγκρότημα του 6ου ΕΠΑΛ, στον κόμβο Κουρτέση, ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά κτίρια της Πάτρας. Όπως ανέφερε, εκεί προχωρά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και η δημιουργία κήπου ταράτσας, σε μια παρέμβαση που στοχεύει τόσο στην ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου όσο και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση

Στόχος η επέκταση των παρεμβάσεων και σε άλλα σχολεία

Ο Τάκης Πετρόπουλος υπογράμμισε ότι ο Δήμος Πατρέων θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, με στόχο αντίστοιχες παρεμβάσεις και σε άλλα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα της πόλης. Την ίδια ώρα, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης που, όπως υποστήριξε, δεν αποδίδεται στους Δήμους στο ύψος που προβλέπει ο νόμος.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Πατρέων λαμβάνει σήμερα λιγότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ –κατά την ίδια τοποθέτηση– θα έπρεπε να εισπράττει πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τον αντιδήμαρχο, αυτή η διαχρονική πρακτική από το 2010 και μετά περιορίζει αποφασιστικά τη δυνατότητα των Δήμων να διαθέτουν επαρκείς ίδιους πόρους για έργα ενεργειακής αυτονομίας σε σχολεία και δημοτικά κτίρια.

Αιχμές για κυβερνητικές επιλογές

Στην τοποθέτησή του ο αντιδήμαρχος συνέδεσε το θέμα της ενεργειακής πολιτικής και της κλιματικής ανθεκτικότητας με ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Όπως είπε, οι κυβερνήσεις αδιαφορούν διαχρονικά για κρίσιμους τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Πολιτική Προστασία, ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός, ενώ υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια η κυβερνητική πολιτική στρέφεται υπέρ της πολεμικής οικονομίας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα σύνθετο και επικίνδυνο σκηνικό, στο οποίο συνυπάρχουν η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους μετά την ένταξη της ενέργειας στο χρηματιστήριο και οι διεθνείς συγκρούσεις γύρω από ενεργειακές πηγές, πολύτιμα ορυκτά και εμπορικούς δρόμους. Οπως σημείωσε, όλα αυτά δημιουργούν μια πίεση χωρίς προηγούμενο για τις κοινωνίες και καθιστούν αναγκαία την κινητοποίηση των πολιτών και την ευρύτερη αφύπνιση των λαών.

Οι ομιλητές της ημερίδας

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο περιβαλλοντολόγος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, Κώστας Κωνσταντακόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο γενικός διευθυντής του προγράμματος, Corrado Schenone.

Η ημερίδα εντάχθηκε στη συνολική διαδικασία συνεργασίας των εταίρων του έργου EnerCmed, το οποίο επικεντρώνεται σε δράσεις βιώσιμης ενέργειας και περιβαλλοντικής προσαρμογής, με την Πάτρα να επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ως εργαλείο για πιο ανθεκτικές και πιο ενεργειακά αυτόνομες δημοτικές υποδομές.

