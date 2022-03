Πάτρα: Συμπληρώνεται το παζλ για τα αδέσποτα

Αίτηση για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Αργος» ετοιμάζεται να καταθέσει ο Δήμος Πατρέων με την οικονομική επιτροπή, χθες, να εγκρίνει την πρόταση αλλά τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να ψέγουν τη δημοτική αρχή για καθυστέρηση ετών. Πρόκειται για το χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου ενισχύονται οι δήμοι όλης της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, που προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ευζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

Στη χθεσινή συζήτηση, εγκρίθηκε επίσης και το θέμα της πρόσληψης κτηνιάτρου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς μέσω της κτηνιάτρου θα κατατεθούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση.

Μέσα από τρεις προσφορές που κατατέθηκαν στις δημοτικές υπηρεσίες, τον ρόλο του δημοτικού κτηνιάτρου αναλαμβάνει η Ιωάννα Γιαννακοπούλου με προσφορά λίγο μεγαλύτερη από 36.000 ευρώ για δεκαπέντε μήνες.

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Σε ερωτήσεις που κατατέθηκαν από μέλη της επιτροπής που ανήκουν σε παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας απάντησε πως είχαν γίνει δύο ακόμα προσφορές και αυτή της κ. Γιαννακοπούλου κρίθηκε η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.

ΠΟΡΟΙ

Επιπλέον, τονίστηκε μετά από ερώτηση του Θ. Αθανασόπουλου ότι στην παροχή των υπηρεσιών της κτηνιάτρου δεν προβλέπεται και η διάθεση σκευασμάτων-φαρμάκων. «Ο κτηνίατρος προσφέρει υπηρεσίες, τα φάρμακα θα τα προμηθευόμαστε με ίδιους πόρους» τόνισε ο κ. Πλέσσας. Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε θα κατατεθεί και η αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αργος» ώστε να μπορούν να αντληθούν οικονομικοί πόροι προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, κατά τη συνεδρίαση, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι όταν ο Γ. Τσιμπούκης της «Ωρας Πατρών», ζήτησε να μάθει τον λόγο που δεν είχε κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια αίτημα χρηματοδότησης αλλά και γιατί η δημοτική αρχή «επικαλέστηκε την πανδημία για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τόσο ο Δ. Πλέσσας, όσο και ο Π. Μελάς, από την πλευρά της δημοτικής αρχής εξήγησαν πως συμβάσεις με ιδιώτες κτηνιάτρους έχουν υπογραφεί και στο παρελθόν. Επισημάνθηκε επιπλέον ότι για να υποβληθεί πρόταση στο «Αργος» χρειάζεται να υπάρχει κτηνίατρος, ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνταξη των μελετών. Οπως διευκρίνισε ο κ. Πλέσσας: «Ο νόμος άλλαξε στα τέλη του 2021 και είχαμε προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου για να υποβάλουμε την πρότασή μας στο πρόγραμμα. Μέσα σε διάστημα τριών μηνών περίπου, έπρεπε να γίνει η πρόσληψη του κτηνιάτρου αλλά και να υποβάλουμε αίτημα χρηματοδότησης».

ΚΡΙΤΙΚΗ

Oμως, η κριτική του κ. Τσιμπούκη δεν σταμάτησε. «Παρουσιάζετε τα δεδομένα κατά τη φαντασία σας. Τι σας εμπόδισε τέσσερα χρόνια, που υπάρχει το πρόγραμμα, για να καταθέσετε πρόταση; Οτι έλειπε κτηνίατρος; Υπάρχει και άλλη διαδικασία που την έχουν εκμεταλλευτεί στον δήμο Ζαχάρως ή ο δήμος Ναυπάκτου. Εχουμε ξοδέψει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τα προηγούμενα χρόνια επειδή δεν είχαμε ενταχθεί στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να λειτουργείτε με μεγαλύτερη διάθεση… οικονομίας».

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σύσκεψη με φορείς και Φιλοζωικές Οργανώσεις πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίωνας Ζαΐμης, σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρο Βασιλόπουλο, όπου συζητήθηκαν καταγγελίες κακοποίησης δεσποζόμενων ζώων, υιοθεσίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, έκδοσης υγειονομικού πιστοποιητικού κ.λπ. «Θα προσπαθήσουμε την απλούστευση και πιθανή ψηφιοποίηση αδειοδοτήσεων για διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν να υιοθετήσουν.

Κυρίως απαιτείται μια εκστρατεία ενημέρωσης για τη στείρωση και τις ευθύνες για το φαινόμενο αδέσποτων που οφείλεται στην ασυνειδησία των ανθρώπων που εγκαταλείπουν κουτάβια και μεγαλύτερα ζώα», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης συγχαίροντας τους εθελοντές. Ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι θα ‘ναι δίπλα στις Φιλοζωικές: «Σχεδιάζουμε ημερίδα ευαισθητοποίησης την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, τον Απρίλιο» ανέφερε. Συμμετείχαν, η πρόεδρος του σωματείου «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας» Μαρία Θεοφανοπούλου, «Patras For All Animals» Ιωάννα Γιαννακοπούλου, η αντιπρόεδρος του «Patras For All Animals» Σέβη Γαϊτανίδου, η δικηγόρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελενα Αρβανίτη,η σύμβουλος του δημάρχου Πατρέων Αλεξάνδρα Δημοπούλου, το μέλος της Ελληνικής Ιερακοτροφίας Σωτήρης Σαρδέλης κ.ά,