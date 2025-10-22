Πάτρα: Συγκίνηση της Ντόρας Μπακογιάννη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

Τα γραφεία της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η βουλευτής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και επί δεκαετίες στέλεχος της Παράταξης.

22 Οκτ. 2025 18:22
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει:

Τα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Π Αχαΐας ης ΝΔ επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η βουλευτής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και επί δεκαετίες στέλεχος της Παράταξης.

Η κυρία Μπακογιάννη έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο της Δ.Δ.Ε.Π Αχαΐας Αντώνη Κουνάβη, τα στελέχη της Νομαρχιακής οργάνωσης και κορυφαίων μελών της αυτοδιοικητικής και κομματικής οργάνωσης στον Νομό.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης καλωσόρισε την κυρία Μπακογιάννη με μηνύματα ενότητας και στήριξης της ΝΔ στην Αχαΐα, κάνοντας αναφορά στο μετρήσιμο έργο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στον Νομό.

Ανήγγειλε επίσης την αποδοχή της κυρίας Μπακογιάννη στην πρότασή του να γίνει πρέσβειρα της κρουαζιέρας στην Πάτρα για την ένταξή της στον ομώνυμο χάρτη της χώρας.

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Σε ειδική αναφορά στην ομιλία του σε σχέση με τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές στην Δ.Ε.Ε.Π Αχαΐας τον επόμενο μήνα, ο κ. Κουνάβης αναφέρθηκε σε μηχανισμούς, εκπρόσωποι των οποίων επικαλούνται το πρωθυπουργικό γραφείο επιχειρώντας να επηρεάσουν το αποτέλεσμά τους, χρησιμοποιώντας αθέμιτες και παλαιοκομματικής χροιάς μεθόδους για τη στήριξη συγκεκριμένης υποψηφιότητας στην Αχαΐα.
Μάλιστα ο κ. Κουνάβης κατήγγειλε πως τα τηλεφωνήματα προέρχονται από συγκεκριμένο γραφείο της Βουλής, αλλοιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη βούληση του εκλογικού σώματος στην Αχαΐα.

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ”
Η Ντόρα Μπακογιάννη λαμβάνοντας άμεσα το μήνυμα του προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π περί μηχανισμών ανάμειξης στις εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ στην Αχαΐα, αφού ξεκαθάρισε πως έχει δώσει αγώνες για την κομματική οργάνωση ενάντια σε κάθε προσπάθεια ποδηγέτησής της, ανέφερε πως όλα όσα συγχρονίζονται με προσδοκίες μηχανισμών, παραβιάζουν κάθε κανόνα δεοντολογίας και οτι η ίδια η κοινωνία τα απορρίπτει. Μάλιστα η ίδια τόνισε πως θα μεταφέρει όλες αυτές τις συμπεριφορές εκεί που πρέπει.

ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ…ΑΧΑΪΑ
Απαντώντας στην ομιλία της η κυρία Μπακογιάννη έκανε εκτεταμένη αναφορά στο Κυβερνητικό έργο, ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την μοναδική εγγύηση Κυβερνητικής σταθερότητας για τον τόπο και μάλιστα εξέφρασε την έκπληξή της για την αρτιότητα και την οργανωτική επάρκεια των γραφείων του κόμματος στην Πάτρα. Κάλεσε μάλιστα τους συνεργάτες της να βιντεοσκοπήσουν το χώρο προκειμένου να γίνει εικόνα προς μίμηση στην εκλογική της Περιφέρεια του Νομού Χανίων.

ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Συγκινητικές ήταν οι στιγμές της εκδήλωσης όταν ο Κώστας Ρηγόπουλος αντιπρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π αναφέρθηκε προσπάθεια 20 χρόνων ούτως ώστε η Πάτρα να τιμήσει τον αείμνηστο Παύλο Μπακογιάννη. Στιγμές οι οποίες προκάλεσαν την θερμή συναισθηματική αντίδραση του ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

Πιο συγκεκριμένα το 2000 μετά από μεγάλες προσπάθειες έγινε η ονοματοθεσία πλατείας πλησίον του Νοσοκομείου “Άγιος Ανδρέας” που φέρει πλέον το όνομά του και ανακοίνωσε οτι από το 2023 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ελεύθερο Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας Παύλος Μπακογιάννης ξεκίνησε η συγκέντρωση όλου του υλικού από τα τρία χρόνια που ο αείμνηστος πολιτικός της εθνικής συμφιλίωσης φοιτούσε στην Πάτρα (1951 1954) στο 2ο Γυμνάσιο της πόλης.

Επίσης ότι μέσα στο επόμενο 6μηνο ανοίγουν γραφεία του Συλλόγου στην Πάτρα όπου συμπεριλαμβάνουν χώρους διαλέξεων ομιλιών και συζητήσεων ενώ παράλληλα θα ζητηθεί από δήμο άδεια προκειμένου να τοποθετηθεί στην ομώνυμη πλατεία προτομή του Παύλου Μπακογιάννη.

