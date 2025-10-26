Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για ληστεία και κλοπή σε υπεραγορά

Συνελήφθη άνδρας  κατηγορούμενος για ληστεία και κλοπή στην Πάτρα

26 Οκτ. 2025 11:47
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία και κλοπή.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες το μεσημέρι, μετέβη δυο φορές σε κατάστημα υπεραγοράς στην Πάτρα και αφαίρεσε από τις προθήκες του καταστήματος, συνολικά οκτώ φιάλες οινοπνευματώδους ποτού.

Ο κατηγορούμενος, κατά την τέλεση των κλοπών, έγινε αντιληπτός από υπαλλήλους του καταστήματος και προκειμένου να διατηρήσει τα κλεμμένα προϊόντα στην κατοχή του, άσκησε σωματική βία σε βάρος των υπαλλήλων και τους απείλησε.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος στις 18/10/2025 αφαίρεσε από το ίδιο κατάστημα τέσσερις φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, συνολικής αξίας 81 ευρώ περίπου, ενώ χθες αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από την ταμειακή μηχανή, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
