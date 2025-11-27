Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο
Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν τα ξημερώματα έναν άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή, όταν σε έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος μήκους 50 εκατοστών.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στον άνδρα, εντοπίστηκε στην κατοχή του μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος μήκους 50 εκατοστών, η οποία κατασχέθηκε.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για παράνομη οπλοκατοχή.
