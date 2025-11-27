Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο

Μία σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή καταγράφηκαν τα ξημερώματα στην Πάτρα, όπου άνδρας εντοπίστηκε με μεταλλική πτυσσόμενη ράβδο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από την Άμεση Δράση.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στον άνδρα, εντοπίστηκε στην κατοχή του μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος μήκους 50 εκατοστών, η οποία κατασχέθηκε.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για παράνομη οπλοκατοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



