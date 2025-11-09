Πάτρα: Συναγερμός στην μαρίνα, εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο, άμεση επέμβαση Λιμενικού και Πυροσβεστικής

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Πατρών ενημερώθηκε για ελεγχόμενη εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη μαρίνα της Πάτρας. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο προχώρησε σε απάντληση των υδάτων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους έως ότου προσκομιστεί το σχετικό βεβαιωτικό αξιοπλοΐας.

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

