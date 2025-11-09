Πάτρα: Συναγερμός στην μαρίνα, εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο, άμεση επέμβαση Λιμενικού και Πυροσβεστικής

Άμεση επέμβαση Λιμενικού και Πυροσβεστικής στη μαρίνα της Πάτρας

Πάτρα: Συναγερμός στην μαρίνα, εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο, άμεση επέμβαση Λιμενικού και Πυροσβεστικής
09 Νοέ. 2025 10:45
Pelop News

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Πατρών ενημερώθηκε για ελεγχόμενη εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη μαρίνα της Πάτρας. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο προχώρησε σε απάντληση των υδάτων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους έως ότου προσκομιστεί το σχετικό βεβαιωτικό αξιοπλοΐας.

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05 Αττική Οδός: 56χρονος χωρίς δίπλωμα κινούνταν όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για 1,5 χιλιόμετρο
10:53 Πάτρα: Τι λέει ο πατέρας της 15χρονης για τον 40χρονο καθηγητή που συνελήφθη για ασέλγεια και παιδική πορονογραφία
10:45 Πάτρα: Συναγερμός στην μαρίνα, εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο, άμεση επέμβαση Λιμενικού και Πυροσβεστικής
10:37 Ο υπερτυφώνας «Φουνγκ-γουόνγκ» σαρώνει τις Φιλιππίνες, κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες
10:30 Αναστασία Κουμούση: Τα μνημεία ζουν όταν χρησιμοποιούνται
10:22 Ξεκινά το έργο του οδικού άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά»
10:15 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα κόμβος ενέργειας και σταθερότητας», τι αναφέρει για το μακελειό στα Βορίζια
10:07 Βορίζια: Υπό εξέταση πέντε κρατούμενο για το μακελειό, ανησυχία ενόψει μνημοσύνων και ανοίγματος σχολείων τη Δευτέρα
9:57 Η Black Friday πλησιάζει: Τι αναμένουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, οι προσφορές και προτιμήσεις
9:49 Φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. Έλληνες το 2026: Τι αλλάζει και ποιοι μένουν εκτός
9:40 ΗΠΑ: Χάος στις αερομεταφορές εν μέσω shut down, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
9:32 Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, επτά θύματα
9:23 Γλυφάδα: Κατέληξε η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο
9:15 Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Χιλιάδες δρομείς στους δρόμους της πρωτεύουσας, δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ
9:05 Βροχερή Κυριακή: Φθινοπωρινό σκηνικό και πτώση της θερμοκρασίας, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα, πού θα βρέξει
22:59 Δημοκρατικός υποψήφος πάστορας στο Τέξας ακολουθεί πορνοστάρ και μοντέλα OnlyFans στο Instagram!
22:39 Αυτοί είναι οι 12 αποτελεσματικοί τρόποι για να αποφορτιστείτε από το στρες
22:22 Τζαμάκος: «Το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα μας»
21:59 Λατρεία Τζόκοβιτς για τη χώρα μας: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ»
21:54 Αθηνόδωρος: Πρωτιά Γεωργίου στα 5χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ