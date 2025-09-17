Πάτρα: Συνεδριάζει εκτάκτως η Δημοτική Επιτροπή

Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 το μεσημέρι εκτάκτως η Δημοτική Επιτροπή.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1) Αποδοχή Επιχορήγησης Δήμου Πατρέων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με συνολικό ποσό 84.390,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) και την υπ’ αρ. πρωτ. 33862/06.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1699) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025. (εισηγήτρια: Α.. Βαγενά – Σαμούρη – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

2) Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2025 – ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).

