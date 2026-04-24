Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, στο κτίριο Λαδόπουλου, την Τρίτη 28 Απριλίου, ώρα 09:00. Τα θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα είναι τα εξής:

Εξειδίκευση πίστωσης 48.000,00 € σε βάρος του ΑΛΕ 215.2420989006 για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6005068 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2021-2027”, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών εκάστη (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Ε. Πολιτοπούλου – α.α.Αρμ. Δ/ντρια)

Μονοδρόμηση τμήματος οδού Αγ. Σπυρίδωνος και ρυθμίσεις στάθμευσης επί αυτού (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος – Αρμ. Δ/ντής)

Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ανάθεση αυτών σε ιδιώτες με σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1 ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων – θυελλωδών ανέμων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Καρδάρα Αλεξία – Πρ. Αυτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)

Έγκριση των από 27/3/2026 και 2-4-2026 πρακτικών, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορούν: στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της Εγγυητικής Επιστολής – Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς & Οικονομικής Προσφοράς και 2. ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου ΣμηΕΑ του Δήμου Πατρέων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 183.573,70€ CPV: 66514110-0 & 66516200-2 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών λόγω φυσικών καταστροφών για πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων προς πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών Δ.Ε ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΥΣ 2026» και αναγκαιότητα ανάθεσης αυτής σε ανάδοχο με σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος- Αρμ. Δ/ντής)

Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00€ σε βάρος του ΑΛΕ 030.2410106010 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Αδρανών Υλικών Δ.Ε. Παραλίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος- Αρμ. Δ/ντής)

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ. 175/2026 οριστικής απόφασης τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αχαϊας (κεντρική έδρα Πατρών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)

Διαγραφή οφειλής ποσού 207,28€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής ποσού 9,25€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής ποσού 258,78€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

