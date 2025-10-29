Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα

Ένα ακόμη περιστατικό παράνομης οδήγησης ανηλίκου καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, όπου 15χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοποδήλατο, ιδιοκτησίας της μητέρας του, το οποίο –όπως διαπιστώθηκε– είχε παραποιημένους τους εργοστασιακούς αριθμούς του κινητήρα.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραποίηση στοιχείων οχήματος.

