Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
Ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών να οδηγεί μοτοποδήλατο με αλλοιωμένους αριθμούς κινητήρα. Το όχημα ανήκε στη μητέρα του και κατασχέθηκε.
Ένα ακόμη περιστατικό παράνομης οδήγησης ανηλίκου καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, όπου 15χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος.
Ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοποδήλατο, ιδιοκτησίας της μητέρας του, το οποίο –όπως διαπιστώθηκε– είχε παραποιημένους τους εργοστασιακούς αριθμούς του κινητήρα.
Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραποίηση στοιχείων οχήματος.
