Πάτρα: Συνελήφθη ο 19χρονος για την επίθεση σε 12χρονο

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος 12χρονου παιδιού, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Ρίου. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που του αποδίδονται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα του 12χρονου. Όπως ανέφερε, ο ανήλικος δέχθηκε σωματική επίθεση από τον 19χρονο ενώ βρισκόταν εντός καταστήματος, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



