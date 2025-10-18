Πάτρα: Συνελήφθη ο «ποντικός» του Ρίου – Επτά κλοπές, μαχαίρι, τραυματισμός αστυνομικού – Η επεισοδιακή σύλληψη

Σε κινηματογραφική επιχείρηση της Αστυνομίας στο Ρίο Πατρών συνελήφθη χθες ένας 35χρονος, γνωστός για σειρά διαρρήξεων σε σπίτια της περιοχής. Ο δράστης αντιστάθηκε σθεναρά στη σύλληψη, τραυματίζοντας αστυνομικό, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν κοσμήματα και μαχαίρι με σιδερογροθιά.

Πάτρα: Συνελήφθη ο «ποντικός» του Ρίου - Επτά κλοπές, μαχαίρι, τραυματισμός αστυνομικού - Η επεισοδιακή σύλληψη
18 Οκτ. 2025 12:56
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακεκριμένες κλοπές, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν τον κατηγορούμενο να εξέρχεται από αυλή οικίας και να επιβιβάζεται σε όχημα, με το οποίο μετέβη σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Ο κατηγορούμενος προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας  αστυνομικό με τα χέρια και τα πόδια του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του συλληφθέντα βρήκαν και κατέσχεσαν :

  • -1- μαχαίρι, το οποίο στην βάση του έφερε σιδερογροθιά,
  • -1- κουτί, που περίεχε -15- βραχιόλια και -1- περιδέραιο και
  • -1- σακβουαγιάζ.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από τις 09-09-2025 έως τις 12-10-2025, διέπραξε συνολικά επτά κλοπές σε οικίες και όχημα, σε περιοχές της Πάτρας, (τέσσερις τετελεσμένες – τρεις σε απόπειρα), κατά τις οποίες αφαίρεσε συνολικά -620- ευρώ, -10-δολάρια, κοσμήματα, τρεις τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Στην περίπτωση της κλοπής των κοσμημάτων ο κατηγορούμενος έγινε αντιληπτός από περιοίκους και τράπηκε σε φυγή, χωρίς να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλεμμένα κοσμήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

 
