Πάτρα: Τέσσερα χρόνια αποκλεισμένοι από το σπίτι τους – Περιμένουν διάνοιξη δρόμου στην Αρόη

Μια ιστορία ταλαιπωρίας και αδικίας εξελίσσεται εδώ και τέσσερα χρόνια στην Πάτρα, όπου μια οικογένεια στην περιοχή Αρόη – Σαμακια παραμένει αποκλεισμένη από το ίδιο της το σπίτι, επειδή δεν έχει διανοιχθεί ο κοινόχρηστος δρόμος που προβλέπεται στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης.

Οπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης, παρά το γεγονός ότι έχει κινηθεί νομικά και διοικητικά προς κάθε αρμόδια αρχή –Δήμο Πατρέων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο Εσωτερικών και Εισαγγελία– η κατάσταση παραμένει χωρίς πρακτικές εξελίξεις, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του δεν μπορούν να προσεγγίσουν την οικία τους.

Η υπόθεση αφορά τμήμα δημοτικού χώρου περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος παραμένει καταπατημένος εδώ και δεκαετίες σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη. Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε φέτος στην έκδοση απόφασης για παρακατάθεση αποζημίωσης προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μόνο για 15,68 τ.μ., βάσει της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και βρίσκεται πλέον για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το ζήτημα, ωστόσο, έχει πάρει και δικαστική τροπή, καθώς υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για έλεγχο της υπόθεσης, μετά από καταγγελία του πολίτη που ζητά να αποδοθεί ο κοινόχρηστος χώρος και να αποκτήσει πρόσβαση στην οικία του, η οποία χρειάζεται άμεση συντήρηση για να μη χαρακτηριστεί επικίνδυνη.

Η υπόθεση αποκτά και ανθρώπινη διάσταση, καθώς στην οικογένεια υπάρχει άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ), που δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του λόγω της κατάστασης.

«Ζητάμε απλώς το αυτονόητο -να ανοίξει ο δρόμος και να μπορέσουμε να πάμε σπίτι μας», αναφέρει ο καταγγέλλων (του οποίου τα στοιχεία διαθέτει η «Π», επισημαίνοντας ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια αδιαφορίας και ότι «η κατάσταση αυτή δεν τιμά καμία διοίκηση».

Την ίδια στιγμή, τονίζουν οι καταγγέλλοντες ότι στην επίμαχη ιδιοκτησία εκδόθηκαν άδειες μικρής κλίμακας (μεταξύ αυτών και για ανελκυστήρα) ενώ ο χώρος δεν έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, κάτι που τους προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη νομιμότητα των ενεργειών.

