Πάτρα: Τετραήμερες, τρίωρες διακοπές νερού – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιούνται διακοπές υδροδότησης στην Πάτρα, καθημερινά από τις 14:00 έως τις 17:00.

Οι διακοπές κρίνονται απαραίτητες εξαιτίας της επείγουσας αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στην οδό Παντοκράτορος. Η διακοπή θα επηρεάσει τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς: Παντοκράτορος, Λόντου, Παπαδιαμαντοπούλου και Σωτηριάδου.

Η ΔΕΥΑΠ τονίζει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστεί ο χρόνος της διακοπής και ζητά από τους πολίτες να δείξουν κατανόηση, μειώνοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια των εργασιών.

