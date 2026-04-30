Πάτρα: Τετραήμερο εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, πρεμιέρα σήμερα στα Ψηλαλώνια και την Ομόνοια

Ανθεστήρια, παραδοσιακοί χοροί και συναυλίες συνθέτουν το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων για την Πρωτομαγιά που ξεκινά σήμερα

30 Απρ. 2026 8:02
Με ένα πλούσιο τετραήμερο εκδηλώσεων, η Πάτρα υποδέχεται τον Μάιο. Οι εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων  ξεκινούν από σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, συνδέοντας τον εορτασμό της φύσης με τους ιστορικούς αγώνες της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:00 στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, όπου θα πραγματοποιηθούν τα καθιερωμένα Ανθεστήρια. Στις δύο εξέδρες της πλατείας, χορευτικά συγκροτήματα από πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. Στον χώρο θα λειτουργούν επίσης οι παραδοσιακοί πάγκοι με τις άνθινες συνθέσεις.

Νωρίτερα, στις 18:00, μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων με παραδοσιακές φορεσιές θα συγκεντρωθούν στις σκάλες της Τριών Ναυάρχων για την ετήσια αναμνηστική φωτογράφιση.

Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Ομονοίας (20:30), με λαϊκό γλέντι από την ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου και τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με συναυλίες και δρώμενα σε κεντρικά σημεία της πόλης:

  • Παρασκευή 1η Μαΐου (12:30): Συναυλία αφιερωμένη στην Εργατική Πρωτομαγιά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων.

  • Σάββατο 2 Μαΐου (21:00): Εορταστική εκδήλωση για τα χορευτικά συγκροτήματα στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία.

  • Τετάρτη 6 Μαΐου: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού στους πεζόδρομους Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος με Latin Party από τους Cubanita Sextet.

