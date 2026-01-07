Πάτρα – Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ο κύκλος αίματος και το βάθος του…

Ενας κύκλος αίματος, που είχε κλείσει ένα πρωινό Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 20 Απριλίου 2013 με τις δολοφονίες του Πάνου Τσίρκα και του Νίκου Ντάντη στην οδό Ανθείας των Ζαρουχλεΐκων, ξανάνοιξε τα ξημερώματα της Κυριακής, χωρίς μάλιστα να προκύπτει, προσώρας τουλάχιστον, ότι πρόκειται για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με απώτερο στόχο τον έλεγχο της νυκτερινής Πάτρας.

ΠΑΛΙ ΟΙ «ΓΝΩΣΤΟΙ»

Συνδέεται, ωστόσο, το φονικό του «Αβαντάζ» με άτομα που «πρωταγωνιστούν» ποικιλοτρόπως στη νύχτα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να βρεθούμε μπροστά σε μια ακόμη θανατηφόρο βεντέτα, όπως και πριν 13 χρόνια.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος θαμώνας Κώστας Μπασιλάρης, ο οποίος συνδιασκέδαζε με τρεις ομοεθνείς του Ρομά. Από στιγμιαίους εγωισμούς άναψε το φιτίλι της θανατηφόρας συμπλοκής, με πρόξενους 9 άλλους θαμώνες που έκριναν ανεπιθύμητη την παρουσία των Ρομά στο κλαμπ. Οι τρεις φίλοι του άτυχου Κώστα Μπασιλάρη δεν μπόρεσαν να τον διασώσουν από το μένος και τα ανελέητα χτυπήματα. Λίγο-πολύ οι τραγικές συνθήκες του αποτρόπαιου συμβάντος έχουν περιγραφεί. Γροθιές, κλοτσιές, εκσφενδονισμοί καρεκλών και σκαμπό, κυρίως με στόχο τον 30χρονο.

10 ΚΛΩΤΣΙΕΣ!

Κρίσιμο, διαφωτιστικό στοιχείο, σύμφωνα με τους αστυνομικούς της Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αποτελεί το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο παραδόθηκε στα χέρια της Ασφάλειας το βράδυ της Κυριακής από έναν εκ των δικηγόρων των κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της «Π», ένας είναι ο κύριος δράστης του φονικού, γνώριμος των διωκτικών αρχών από υποθέσεις ναρκωτικών. Ο 26χρονος κλοτσούσε λυσσωδώς στο κεφάλι τον άτυχο Κώστα που ήταν πεσμένος στο δάπεδο. Οι άνδρες της Ασφάλειας μέτρησαν τουλάχιστον 10 κλωτσιές ασύλληπτης αγριότητας, που συμφωνούν με το ιατροδικαστικό πόρισμα, στο οποίο εντοπίζεται ότι ο θάνατος επήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στο μεταξύ, οι διωκτικές αρχές δεν βλέπουν πίσω από το φονικό «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με φόντο τον έλεγχο της νυχτερινής Πάτρας. «Η νύχτα που ξέραμε δεν υπάρχει. Αλλοτε λειτουργούσαν μπουζουκτσίδικα, τα μπαρ και τα κλαμπ όλες τις μέρες της εβδομάδας. Σήμερα μόνο δύο. Συνεπώς, έχουν εκλείψει τα λεφτά για προστασία» επισημαίνει στην «Π» έμπειρος αξιωματικός της Ασφάλειας, αλλά συμπληρώνει:

«Αντιθέτως έχει αυξηθεί κατά πολύ ο τζίρος από τη διακίνηση ναρκωτικών. Και κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στο φονικό βαρύνονται με αντίστοιχα ποινικά αδικήματα. Υπ’ αυτή την έννοια προβληματιζόμαστε και είμαστε σε εγρήγορση…».

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ασφάλεια έχει προκύψει ότι παρατηρείται μια… διαβάθμιση όσον αφορά τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής των 9 εμπλεκομένων ατόμων στο θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 30χρονου. Οι «έμπειροι» της νύχτας συμμετείχαν, αλλά δεν πήραν τον καβγά πάνω τους. Εχοντας βεβαρημένο παρελθόν φυλάχθηκαν, ενώ βγήκε μπροστά ο «νέος» που το αίμα του έβραζε…

Οπως και να ‘χει, ξύπνησαν μνήμες που παραπέμπουν στο κακό παρελθόν της νυχτερινής Πάτρας. Μπορεί η τρίτη πόλη της χώρας να μη… συναγωνίζεται την Αθήνα, όμως είναι «παχύ» το υπόστρωμα της εγκληματικότητας και στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ιδίως τις τρεις δεκαετίες του 21ου αιώνα.

ΕΞΙ ΝΕΚΡΟΙ

Ο κύκλος αίματος στη νύχτα της Πάτρας άνοιξε με τη δολοφονία του Ανδρέα Παΐζη στις 14 Απριλίου 2005, μετέπειτα του Κώστα Φράγκου και του Βασίλη Σινούρη έξω από το κλαμπ Bijoux στις 16 Απριλίου 2013 και νομίσαμε ότι έχει κλείσει με το φόνο του Πάνου Τσίρκα και του Νίκου Ντάντη τέσσερις μέρες αργότερα (τι σύμπτωση, όλοι οι φόνοι Απρίλιο μήνα). Αυτός, όμως, ο κύκλος απέκτησε δυστυχώς στις μέρες μας μεγαλύτερη διάμετρο. Διότι πολύ απλά αντιμετωπίζεται μεν το έγκλημα, αλλά δεν πατάσσεται. Ισως ελέγχεται ως έναν βαθμό, αλλά δεν εξαλείφεται. Οι λόγοι; Πολλοί και βαθείς. Πάντως, ο πιο ορατός σχετίζεται με τις σιωπές της νύχτας. Με μια ομερτά, που δεν επιτρέπει να ανοίξουν στόματα. Με μια κακώς εννοούμενη κουλτούρα αφωνίας. Και ενίοτε με ατολμία της άλλης πλευράς. Ετσι όμως, ο κύκλος αίματος παραμένει ανοικτός…

