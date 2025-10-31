Με βαθιά οδύνη αποχαιρετούν τον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη οι συνεργάτες του στο Δικηγορικό Γραφείο, έναν από τους ιδρυτές του γραφείου, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά τους, οι Φάνης Αδαμόπουλος και Γιώργος Κάββουρας εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως τονίζουν, υπήρξε υπόδειγμα δικηγόρου, με ήθος, επιστημοσύνη και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

«Πάνω απ’ όλα, όμως, ο Σπύρος ήταν ένας άνθρωπος ευγενικός, δοτικός, αξιοπρεπής και γενναιόδωρος. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επαγγελματική μας οικογένεια και στην καρδιά μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι συνεργάτες του υπογραμμίζουν ότι θα κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του και το αποτύπωμα που άφησε με την παρουσία και το έργο του, ενώ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει το μήνυμα του Δικηγορικού Γραφείου.

Αναλυτικά το μήνυμά τους:

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αποχαιρετά με οδύνη και βαθιά θλίψη έναν εκ των ιδρυτών του, τον συνεργάτη και φίλο μας Σπύρο Σορβατζιώτη, που τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μας. Ο Σπύρος σε όλη του την επαγγελματική διαδρομή υπήρξε υπόδειγμα δικηγόρου, με ήθος, επιστημοσύνη και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν ένας άνθρωπος ευγενικός, δοτικός, αξιοπρεπής και γενναιόδωρος.

Η απώλειά του, δυστυχώς, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επαγγελματική μας οικογένεια και στην καρδιά μας.

Τον αποχαιρετούμε με αισθήματα σεβασμού, αγάπης και ευγνωμοσύνης, υποσχόμενοι να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του και το αποτύπωμα που μας άφησε.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη.

Οι Συνεργάτες

Φάνης Αδαμόπουλος, Δικηγόρος LL.M

Γιώργος Κάββουρας, Δικηγόρος MEd

