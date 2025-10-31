Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 

Στο συλλυπητήριο μήνυμά τους, οι Φάνης Αδαμόπουλος και Γιώργος Κάββουρας εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως τονίζουν, υπήρξε υπόδειγμα δικηγόρου, με ήθος, επιστημοσύνη και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη - Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
31 Οκτ. 2025 16:04
Pelop News

Με βαθιά οδύνη αποχαιρετούν τον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη οι συνεργάτες του στο Δικηγορικό Γραφείο, έναν από τους ιδρυτές του γραφείου, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά τους, οι Φάνης Αδαμόπουλος και Γιώργος Κάββουρας εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως τονίζουν, υπήρξε υπόδειγμα δικηγόρου, με ήθος, επιστημοσύνη και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

«Πάνω απ’ όλα, όμως, ο Σπύρος ήταν ένας άνθρωπος ευγενικός, δοτικός, αξιοπρεπής και γενναιόδωρος. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επαγγελματική μας οικογένεια και στην καρδιά μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι συνεργάτες του υπογραμμίζουν ότι θα κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του και το αποτύπωμα που άφησε με την παρουσία και το έργο του, ενώ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει το μήνυμα του Δικηγορικού Γραφείου.

Αναλυτικά το μήνυμά τους:

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αποχαιρετά με οδύνη και βαθιά θλίψη έναν εκ των ιδρυτών του, τον συνεργάτη και φίλο μας Σπύρο Σορβατζιώτη, που τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μας. Ο Σπύρος σε όλη του την επαγγελματική διαδρομή υπήρξε υπόδειγμα δικηγόρου, με ήθος, επιστημοσύνη και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν ένας άνθρωπος ευγενικός, δοτικός, αξιοπρεπής και γενναιόδωρος.

Η απώλειά του, δυστυχώς, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επαγγελματική μας οικογένεια και στην καρδιά μας.

Τον αποχαιρετούμε με αισθήματα σεβασμού, αγάπης και ευγνωμοσύνης, υποσχόμενοι να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του και το αποτύπωμα που μας άφησε.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη.

Οι Συνεργάτες

Φάνης Αδαμόπουλος, Δικηγόρος LL.M

Γιώργος Κάββουρας, Δικηγόρος MEd
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ