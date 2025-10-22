Πάτρα: Τι απαντά ο Δ. Πλέσσας για την κατάσχεση λογαριασμού ΑμεΑ από το Δήμο – «Αν η κυβέρνηση είχε δεχτεί…»

Εξώδικο στο Δήμο Πατρέων, καθώς και αγωγή ύψους 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη, απέστειλε Πατρινός, μετά την κατάσχεση 1.858 ευρώ από τον ακατάσχετο λογαριασμό του, για απλήρωτες κλήσεις. Ο ίδιος, καρκινοπαθής και με σοβαρά προβλήματα υγείας, ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός του προστατεύεται από το νόμο και η κατάσχεση συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας και του δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στο εξώδικό του, περιγράφει τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του, καθώς πάσχει και από ΧΑΠ, κατάθλιψη και οφθαλμολογικά προβλήματα, και αναγκάστηκε να καλύψει αναγκαίες ιατρικές δαπάνες με δανεικά τρίτων. Η αιφνίδια δέσμευση των χρημάτων του προκάλεσε έντονο άγχος, κρίσεις πανικού, αϋπνία και ψυχολογική κατάπτωση, επηρεάζοντας την πρόσβασή του σε θεραπείες και φάρμακα.

Ο πολίτης ζητά αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη, επικαλούμενος την προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς του, καθώς και την παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του. Όπως υπογραμμίζει, διαθέτει πλήρη δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Την υπόθεση επιβεβαίωσε στην «Π» ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας, ο οποίος δήλωσε τα εξής:

«Αν η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαγραφή χρεών προς τον Δήμο, με συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ο συγκεκριμένος δημότης δεν θα αντιμετώπιζε σήμερα αυτό το πρόβλημα.

Με την απόφαση αυτή, διεκδικούσαμε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διαγραφή κάθε είδους χρεών – ολόκληρων ή εν μέρει – για φτωχούς, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, ζητούσαμε να σταματήσει η πειθαρχική δίωξη και ο καταλογισμός στους υπαλλήλους του Δήμου που δεν θα εφάρμοζαν μέτρα κατασχέσεων για οφειλές που θα είχε αποφασίσει να διαγράψει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν η ρύθμιση αυτή είχε εγκριθεί, ούτε η κατάσχεση θα είχε γίνει, ούτε ο ταμίας του Δήμου θα είχε καμία ευθύνη. Ο δημότης έχει αποστείλει εξώδικο προς την Εθνική Τράπεζα και τον Δήμο, στο οποίο η αρμόδια υπηρεσία θα απαντήσει αναλυτικά. Οι οφειλές αφορούν παλαιότερες κλήσεις ΚΟΚ, ενώ το αναγκαστικό μέτρο είχε εκδοθεί εμπρόθεσμα πριν τις 2 Μαρτίου 2025· το γεγονός ότι η κατάσχεση έγινε τώρα οφείλεται αποκλειστικά σε διαδικασίες της τράπεζας.

Από την πλευρά του Δήμου, δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιος είναι ΑμεΑ ή σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, καθώς βλέπουμε μόνο το ΑΦΜ των οφειλετών και όχι στοιχεία λογαριασμών όπως το αν είναι ακατάσχετος. Είναι αδιανόητο οι τράπεζες να προχωρούν σε κατασχέσεις ακατάσχετων λογαριασμών εις βάρος πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η κατάσταση ξεπερνά τις δυνατότητες της Δημοτικής Αρχής και των υπαλλήλων, γι’ αυτό και επιμένουμε συνεχώς προς την κυβέρνηση και την ΚΕΔΕ να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στη Ρόδο ο υπουργός Θ. Λιβάνιος είχε απαντήσει ότι θα εξετάσει την πρόταση του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



