Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία του καθηγητή Γιώργου Κοκκινάκη – Αφήνει πλούσιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο

Εναν σπουδαίο ακαδημαϊκό και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο πολίτη, ο οποίος αφήνει πίσω του πρωτοποριακό και πολυβραβευμένο έργο, αποχαιρετά αύριο η τοπική κοινωνία.

Ο ιδιαίτερα αγαπητός και σεμνός ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Κοκκινάκης απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών.

Γεννήθηκε στη Χίο και από το 1969 υπηρέτησε ως καθηγητής το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο έχει οργανώσει και διευθύνει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004 το Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας. Εχει διατελέσει κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάλυση, σύνθεση, αναγνώριση και γλωσσική επεξεργασία της ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό και βελτιστοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Εχει διατελέσει υπεύθυνος πλήθους ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και του έργου ΚΟΡΑΗΣ, καθώς και πρόεδρος των διεθνών συνεδρίων. Εχει δημοσιεύσει περισσότερες από 400 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και σειρά βιβλίων στην περιοχή των Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Γλώσσας.

Ο Γεώργιος Κοκκινάκης δεν υπήρξε πλούσιος μόνο στο πνεύμα, αλλά και στην ψυχή, καθώς πρόσφερε στον άνθρωπο και στην τοπική κοινωνία. Ταυτίστηκε με την πρωτοποριακή ανάπτυξη, το 1996, του Σταθμού Μέριμνας Ζώων στον χώρο του Πανεπιστημίου. Μαζί με τη σύζυγό του Μαρία και άλλους εθελοντές, οι οποίοι πλαισίωσαν την προσπάθεια αυτή, έδωσαν απάντηση σε ένα μείζον πρόβλημα της Πάτρας. Για περισσότερα από 20 χρόνια προσέφεραν καταφύγιο και πολύπλευρη φροντίδα στα αδέσποτα της πόλης. Ενέργεια η οποία αποτέλεσε παράδειγμα εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ βραβεύτηκε από διαφόρους φορείς.

Δεν ήταν όμως η μοναδική προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Αθόρυβα ενίσχυε ιδρύματα της περιοχής και συνανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη.

Τη διαρκή και αφανή προσφορά του Γ. Κοκκινάκη, προς το ίδρυμα Ασυλο Ανιάτων, γνωστοποιεί μέσω σχετικού ψηφίσματος που εξέδωσε η πρόεδρος του Ιδρύματος Γωγώ Καραλή και τα μέλη του ΔΣ.

Ο αξιαγάπητος καθηγητής με τη σύζυγό του Μαρία δημιούργησαν μία δεμένη οικογένεια. Τα παιδιά τους Αρτεμις Κοκκινάκη, Κωνσταντίνος και Σοφία Κοκκινάκη, τους χάρισαν πέντε εγγόνια.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη και ώρα 13.00 από τον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η οικογένειά του παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις σε ευαγή ιδρύματα.

