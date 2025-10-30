Πάτρα: Το άνθινο ρολόι έγινε ξανά άνθινο – Φύτεψε λουλούδια ο Δήμος

«Άνθισε» ξανά από σήμερα το ρολόι, «σήμα κατατεθέν», της πλατείας Τριών Συμμάχων.

Εργαζόμενοι της ομάδας του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, που έχει αναλάβει την φροντίδα των φυτών και των λουλουδιών στο κέντρο της Πάτρας, φρόντισαν το άνθινο ρολόι, φυτεύοντας λουλούδια σε αυτό, δημιουργώντας μια όμορφη πολύχρωμη εικόνα.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, που επισκέφθηκε την πλατεία κατά τη διάρκεια του καλλωπισμού, είπε ότι το άνθινο ρολόι της πόλης θα είναι πλέον, όλο το χρόνο, «ντυμένο» με τα χρώματα από τα εποχιακά λουλούδια που θα φυτεύονται σε αυτό από την ομάδα του Τμήματος Πρασίνου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



