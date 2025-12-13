Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας αλλάζει το σημείο συγκέντρωσης του συλλαλητηρίου ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό 2026, δηλώνοντας τη στήριξή του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Η συγκέντρωση της Τρίτης θα γίνει στο μπλόκο της Εγλυκάδας, με προσυγκέντρωση και μεταφορά με λεωφορεία.

Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας - Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
13 Δεκ. 2025 15:48
Pelop News

Σε κλίμα έντονης κοινωνικής κινητοποίησης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι θα διαδηλώσουν μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο της Εγλυκάδας, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, μεταφέροντας εκεί το συλλαλητήριο που είχε προγραμματιστεί ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη προκειμένου «να συντονιστεί η φωνή των εργαζομένων με αυτή των φτωχομεσαίων αγροτών» μέσα στη γενικευμένη κοινωνική πίεση που προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Το ΕΚΠ καλεί τα μέλη του στις 19:00 στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Γ. Καλεντζώτης, απ’ όπου θα αναχωρήσουν λεωφορεία για το μπλόκο.

Στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, γίνεται λόγος για έναν «αιματοβαμμένο προϋπολογισμό φτώχειας, φόρων και πολέμου», ενώ το Εργατικό Κέντρο ασκεί σκληρή κριτική στις κυβερνητικές επιλογές και στο συνολικό οικονομικό πλαίσιο των τελευταίων ετών. Η ανακοίνωση περιγράφει τον νέο προϋπολογισμό ως «αντιλαϊκό» και «ταξικό», επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο βάρος των φόρων εξακολουθεί να πέφτει στους μισθωτούς και τα λαϊκά νοικοκυριά.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για «ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας» και «προνομιακή φορολογική μεταχείριση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», την ώρα που –όπως σημειώνεται– τα κοινωνικά αγαθά και οι βασικές ανάγκες «λογίζονται ως κόστος».

Το Εργατικό Κέντρο υποστηρίζει ότι η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας «δεν εξασφαλίζει πραγματικές αυξήσεις» και διατηρεί παγωμένες τις τριετίες, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις υπερωρίες και την προστασία των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί σε ενίσχυση της συμμετοχής στα συνδικάτα και σε «αντεπίθεση» διεκδικήσεων, με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς, κατοχύρωση 7ωρου–5ήμερου–35ωρου, μέτρα υγείας και ασφάλειας, φορολογικές ελαφρύνσεις, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, φθηνή ενέργεια και δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και μεταφορών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους αγρότες, τους οποίους το ΕΚΠ δηλώνει ότι στηρίζει, υπογραμμίζοντας ότι «η ζωή των εργαζομένων και των αγροτών δεν χωρά στα κέρδη και τα πολεμικά σχέδια».

Το κάλεσμα ολοκληρώνεται με την επαναβεβαίωση της συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, στις 19:30, στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας, και με τη θέση πως «εργατιά και αγροτιά γίνονται μια φωνή και μια γροθιά απέναντι στον προϋπολογισμό της φτώχειας και της φοροληστείας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ