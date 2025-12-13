Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες

Σε κλίμα έντονης κοινωνικής κινητοποίησης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι θα διαδηλώσουν μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο της Εγλυκάδας, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, μεταφέροντας εκεί το συλλαλητήριο που είχε προγραμματιστεί ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη προκειμένου «να συντονιστεί η φωνή των εργαζομένων με αυτή των φτωχομεσαίων αγροτών» μέσα στη γενικευμένη κοινωνική πίεση που προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Το ΕΚΠ καλεί τα μέλη του στις 19:00 στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Γ. Καλεντζώτης, απ’ όπου θα αναχωρήσουν λεωφορεία για το μπλόκο.

Στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, γίνεται λόγος για έναν «αιματοβαμμένο προϋπολογισμό φτώχειας, φόρων και πολέμου», ενώ το Εργατικό Κέντρο ασκεί σκληρή κριτική στις κυβερνητικές επιλογές και στο συνολικό οικονομικό πλαίσιο των τελευταίων ετών. Η ανακοίνωση περιγράφει τον νέο προϋπολογισμό ως «αντιλαϊκό» και «ταξικό», επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο βάρος των φόρων εξακολουθεί να πέφτει στους μισθωτούς και τα λαϊκά νοικοκυριά.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για «ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας» και «προνομιακή φορολογική μεταχείριση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», την ώρα που –όπως σημειώνεται– τα κοινωνικά αγαθά και οι βασικές ανάγκες «λογίζονται ως κόστος».

Το Εργατικό Κέντρο υποστηρίζει ότι η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας «δεν εξασφαλίζει πραγματικές αυξήσεις» και διατηρεί παγωμένες τις τριετίες, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις υπερωρίες και την προστασία των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί σε ενίσχυση της συμμετοχής στα συνδικάτα και σε «αντεπίθεση» διεκδικήσεων, με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς, κατοχύρωση 7ωρου–5ήμερου–35ωρου, μέτρα υγείας και ασφάλειας, φορολογικές ελαφρύνσεις, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, φθηνή ενέργεια και δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και μεταφορών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους αγρότες, τους οποίους το ΕΚΠ δηλώνει ότι στηρίζει, υπογραμμίζοντας ότι «η ζωή των εργαζομένων και των αγροτών δεν χωρά στα κέρδη και τα πολεμικά σχέδια».

Το κάλεσμα ολοκληρώνεται με την επαναβεβαίωση της συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, στις 19:30, στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας, και με τη θέση πως «εργατιά και αγροτιά γίνονται μια φωνή και μια γροθιά απέναντι στον προϋπολογισμό της φτώχειας και της φοροληστείας».

