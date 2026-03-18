Πάτρα: Το «Κομμωτήριο του Νότου» ανεβαίνει στις Γραμμές Τέχνης με έξι γυναίκες στο επίκεντρο της σκηνής

Ένα σύγχρονο θεατρικό έργο που ακουμπά τη ζωή, τη φιλία και την ψυχική αντοχή ανεβαίνει στην Πάτρα, με τη θεατρική ομάδα «Ονειροκουκλεύειν» να παρουσιάζει την παράσταση «Σ’ ένα κομμωτήριο του Νότου», εμπνευσμένη από κείμενο του Ρ. Χάρλινγκ.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κατερίνας Μιχαλοπούλου, μεταφέρει το κοινό σε ένα κομμωτήριο κάπου στον αμερικανικό Νότο, εκεί όπου έξι γυναίκες συναντιούνται, συνομιλούν, γελούν, συγκρούονται και αποκαλύπτουν πλευρές της ζωής τους που συχνά μένουν αθέατες. Μέσα από καθημερινές στιγμές, φαινομενικά απλές κινήσεις και μικρές λεπτομέρειες της ρουτίνας, ξεδιπλώνονται προσωπικές ιστορίες, σχέσεις, απώλειες, φόβοι, όνειρα και η δύναμη που γεννιέται όταν οι άνθρωποι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο.

Το έργο φωτίζει τον γυναικείο κόσμο με αλήθεια, ευαισθησία και συγκίνηση, χωρίς να λείπουν το χιούμορ, οι εντάσεις και οι στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Ένα χτένισμα, μια κουβέντα, μια σιωπή γίνονται αφορμή για να αναδυθούν τα πιο βαθιά υπαρξιακά και ανθρώπινα ζητήματα.

Την ίδια ώρα, το έργο δεν μένει κλεισμένο μόνο στον μικρόκοσμο της σκηνής. Αντίθετα, συνομιλεί έμμεσα με τη σκληρή πραγματικότητα ενός κόσμου που ταλανίζεται από συγκρούσεις και πολέμους, υπενθυμίζοντας πως, ακόμη κι όταν όλα γύρω αλλάζουν βίαια, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγαπούν, να παλεύουν, να επιμένουν και να αντέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, η παράσταση λειτουργεί ως ένας ύμνος στη γυναικεία παρουσία, στη συντροφικότητα και στην ανάγκη της ελπίδας ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες εποχές.

Στην ατμόσφαιρα της παράστασης ενσωματώνονται και αποσπάσματα από ποιήματα των Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη και Ναζίμ Χικμέτ, προσθέτοντας έναν ακόμη λυρικό και στοχαστικό τόνο στη σκηνική αφήγηση.

Στη σκηνή εμφανίζεται η θεατρική ομάδα «Ονειροκουκλεύειν», με τους ηθοποιούς, σε αλφαβητική σειρά, Μαρία Ακράτου, Κωνσταντίνα Αντωνακοπούλου, Φώφη Μαραγκού, Παναγιώτη Μίντζα, Μαίρη Ορέσκου, Γωγώ Παπαγεωργίου και Σία Πασσά. Το σχέδιο της αφίσας και η ταμπέλα των σκηνικών είναι του Διονύση Παντελή.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις Γραμμές Τέχνης, στη Μαιζώνος 271, την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 21:15, το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 20:30 και την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 20:30. Η γενική είσοδος είναι 10 ευρώ.

Κρατήσεις γίνονται στα τηλέφωνα 2610642553 και 6973682515.

